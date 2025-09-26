Доярке из Самарской области выплатят 700 тыс. руб. за выходку агрессивного животного

В Самарской области суд обязал сельхоз предприятие компенсировать моральный вред работнице за несчастный случай на производстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Жительница ж/д ст. Погрузная Кошкинского района работала оператором машинного доения в ООО "ПЗ Дружба". 20 ноября 2024 г. одно из животных повело себя агрессивно, в результате женщина получила многочисленные травмы.

Прокуратура считает, что причиной несчастного случая было бездействие работодателя и нарушение норм охраны труда.

Надзорное ведомство подало в суд иск о взыскании с работодателя в пользу пострадавшей компенсации морального вреда — 700 тыс. рублей. Суд эти требования удовлетворил.