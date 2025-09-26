16+
Футбол Спорт

"Крылья Советов" уступили "Динамо" — 2:3

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 26 сентября, в Самаре в 10-м туре чемпионата России "Крылья Советов" проиграли московскому "Динамо" — 2:3.

Фото: pfcks.ru

Гости открыли счет на 9-й минуте - Маухуб прострелил с правого фланга, а Фомин переправил мяч в сетку. На 24-й минуте Антон Миранчук сделал длинную передачу на Бителло, который ушел от Рассказова и забил с рикошетом от Песьякова — 0:2. На 34 минуте после углового и неудачного выноса мяч отскочил Сергееву, который увеличил преимущество бело-голубых — 0:3.

На 59-й минуте самарцы сократили отставание - Печенин отдал в центр, Баньяц мяч пропустил, и из-за пределов штрафной точным ударом отметился Ильзат Ахметов — 1:3. На 88-й минуте Ахметов навесил с правого фланга, и Гальдамес головой прошил Лунева — 2:3. 

Следующую игру зелено-бело-синие проведут в Самаре 1 октября в рамках Кубка России против "Сочи".

