Футбол Спорт

Глобал Вижн поддержал первый турнир по мини-футболу в Самаре

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
14 сентября в "Форвард Арене" в Самаре состоялся первый турнир по мини-футболу на Кубок главы Куйбышевского района.

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

В соревнованиях приняли участие девять команд: ФК "Волгарь", "Енот Family", "Global Vision", "Амград", "Волжский спасательный центр МЧС России", "БУРТРАНС", два состава ФК "Форвард". Чемпионат прошёл в формате плей-офф: после группового этапа, который прошел в формате "все со всеми", сильнейшие команды вышли в полуфиналы, а затем состоялись матчи за первое и третье место.

Временно исполняющий обязанности главы Куйбышевского района Георгий Выводцев выразил благодарность участникам и партнёрам: "Выражаю всем огромную благодарность за участие в турнире. Это наш первый турнир, который теперь станет постоянным. На следующий год обязательно расширим "географию" проведения и будем использовать разные локации в районе. Спасибо нашим партнёрам — холдингу Global Vision и футбольному манежу "Форвард-Арена". Дружим со спортом, готовимся к следующим соревнованиям!".

Организаторами турнира выступили администрация Куйбышевского района, а спонсорами — лидер среди застройщиков Самарской области* Холдинг Global Vision.

По итогам соревнований:

  • 1 место — Команда БУРТРАНС
  • 2 место — Енот Family
  • 3 место — Волжский спасательный центр МЧС России

* По данным независимого экспертного портала ЕРЗ на 1 сентября 2025 года

