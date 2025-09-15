Глобал Вижн поддержал первый турнир по мини-футболу в Самаре

14 сентября в "Форвард Арене" в Самаре состоялся первый турнир по мини-футболу на Кубок главы Куйбышевского района.
В соревнованиях приняли участие девять команд: ФК "Волгарь", "Енот Family", "Global Vision", "Амград", "Волжский спасательный центр МЧС России", "БУРТРАНС", два состава ФК "Форвард". Чемпионат прошёл в формате плей-офф: после группового этапа, который прошел в формате "все со всеми", сильнейшие команды вышли в полуфиналы, а затем состоялись матчи за первое и третье место.
Временно исполняющий обязанности главы Куйбышевского района Георгий Выводцев выразил благодарность участникам и партнёрам: "Выражаю всем огромную благодарность за участие в турнире. Это наш первый турнир, который теперь станет постоянным. На следующий год обязательно расширим "географию" проведения и будем использовать разные локации в районе. Спасибо нашим партнёрам — холдингу Global Vision и футбольному манежу "Форвард-Арена". Дружим со спортом, готовимся к следующим соревнованиям!".
Организаторами турнира выступили администрация Куйбышевского района, а спонсорами — лидер среди застройщиков Самарской области* Холдинг Global Vision.
По итогам соревнований:
- 1 место — Команда БУРТРАНС
- 2 место — Енот Family
- 3 место — Волжский спасательный центр МЧС России
* По данным независимого экспертного портала ЕРЗ на 1 сентября 2025 года
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.