16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Алексей Сутормин: "С командами по типу "Краснодара" шансы на вес золота" Магомед Адиев: "В первом тайме были отрезки, которые нам давались" "Крылья Советов" не смогли переиграть "Краснодар" — 1:2 Руслан Пименов: "Акрон" будет бороться за выживание" Заур Тедеев: "Первые два мяча возникли из ничего"

Футбол Спорт

Магомед Адиев: "В первом тайме были отрезки, которые нам давались"

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 65
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

После поражения от "Краснодара" (1:2) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев коротко поделился мыслями о ходе встречи и объяснил, почему не дал сыграть Гайчу.

"В принципе, довольно-таки нормальный матч провели. В первом тайме были отрезки, которые нам давались. Понятно, что "Краснодар" — чемпион. Они больше владели инициативой, но все равно, даже проигрывая, мы в перерыв ушли с ощущением, что можем в этом матче сделать больше. Во втором тайме опять получили быстрый гол и уже начали более активно раскрываться, даже с этими заменами. Да, удалось забить в концовке. Были моменты и подходы, где могли сравнять счет. Поэтому в плане игры скажу, что выглядели неплохо, но в плане результата, конечно, могли сделать и больше", — сказал тренер самарцев. 

Также Магомед Мусаевич ответил на вопрос, почему сегодня не вышел аргентинский нападающий Адольфо Гайч:

"Я думал сегодня его выпустить, но видите, все пошло не по плану. Травма Витюгова нам практически спутала все карты. У Ахметова есть дискомфорт, поэтому его тоже нельзя было выпускать. Вышли Иванисеня и Костанца с Марином. Мы никак не ожидали, что сделаем замену в начале матча и будем так в открытую играть. После уже физически никак не мог на концовку выпустить Гайча".

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5