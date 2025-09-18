Магомед Адиев: "В первом тайме были отрезки, которые нам давались"

После поражения от "Краснодара" (1:2) главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев коротко поделился мыслями о ходе встречи и объяснил, почему не дал сыграть Гайчу.

"В принципе, довольно-таки нормальный матч провели. В первом тайме были отрезки, которые нам давались. Понятно, что "Краснодар" — чемпион. Они больше владели инициативой, но все равно, даже проигрывая, мы в перерыв ушли с ощущением, что можем в этом матче сделать больше. Во втором тайме опять получили быстрый гол и уже начали более активно раскрываться, даже с этими заменами. Да, удалось забить в концовке. Были моменты и подходы, где могли сравнять счет. Поэтому в плане игры скажу, что выглядели неплохо, но в плане результата, конечно, могли сделать и больше", — сказал тренер самарцев.

Также Магомед Мусаевич ответил на вопрос, почему сегодня не вышел аргентинский нападающий Адольфо Гайч:

"Я думал сегодня его выпустить, но видите, все пошло не по плану. Травма Витюгова нам практически спутала все карты. У Ахметова есть дискомфорт, поэтому его тоже нельзя было выпускать. Вышли Иванисеня и Костанца с Марином. Мы никак не ожидали, что сделаем замену в начале матча и будем так в открытую играть. После уже физически никак не мог на концовку выпустить Гайча".