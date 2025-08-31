16+
Футбол Спорт

"Крылья Советов" вырвали ничью в матче с "Локомотивом" — 2:2

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 31 августа, в Москве, в седьмом туре чемпионата России самарцы сыграли вничью с "Локомотивом" — 2:2.

Фото: pfcks.ru

Хозяева вышли вперед на третей минуте, арендованный у "Спартака" Пруцев одной передачей отрезал пять игроков "Крыльев", отдал на Воробьева и нападающий без проблем открыл счет — 1:0. В концовке первого тайма после подачи от Батракова с углового Воробьев увел Рассказова, Ненахов отпихнул Костанцу и Баринов остался один и прошил Песьякова — 2:0.

На 53 минуте после передачи внешней от Костанцы и паса Ракова в пустые забил Рахманович. Уже в компенсированное время Комличенко был удален за фол в своей штрафной площади. К точке подошел Вадим Раков и пробил точно в правый нижний угол — 2:2.

Следующий матч самарцы проведут дома 14 сентября против "Сочи".

