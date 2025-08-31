"Крылья Советов" вырвали ничью в матче с "Локомотивом" — 2:2

В воскресенье, 31 августа, в Москве, в седьмом туре чемпионата России самарцы сыграли вничью с "Локомотивом" — 2:2.
Хозяева вышли вперед на третей минуте, арендованный у "Спартака" Пруцев одной передачей отрезал пять игроков "Крыльев", отдал на Воробьева и нападающий без проблем открыл счет — 1:0. В концовке первого тайма после подачи от Батракова с углового Воробьев увел Рассказова, Ненахов отпихнул Костанцу и Баринов остался один и прошил Песьякова — 2:0.
На 53 минуте после передачи внешней от Костанцы и паса Ракова в пустые забил Рахманович. Уже в компенсированное время Комличенко был удален за фол в своей штрафной площади. К точке подошел Вадим Раков и пробил точно в правый нижний угол — 2:2.
Следующий матч самарцы проведут дома 14 сентября против "Сочи".
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.