"Акрон" уступил "Балтике" — 0:2

В воскресенье, 31 августа, в Самаре, в седьмом туре чемпионата России тольяттинцы не смогли одолеть подопечных Андрей Талалаева — 0:2.
Балтийцы вышли вперед уже на второй минуте, после скидки Гассамы отличился Андраде — 1:0. Под конец первого тайма точку поставил Максим Петров, забив ударом с рикошетом от штанги — 2:0.
Следующий матч тольяттинцы проведут в Краснодаре 13 сентября против действующего чемпиона России.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.