"Крылья Советов" арендовали Адольфо Гайча до конца сезона 2025/26

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч продолжит карьеру в Самаре. "Крылья Советов" и московский ЦСКА договорились об аренде футболиста до конца сезона 2025/26. Он будет выступать под номером 38, сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.
Напомним, ранее стало известно, что самарский коллектив арендует 26-летнего нападающего у "армейцев". Возможность перехода подтвердил Пабло Каро, агент аргентинского форварда ЦСКА Адольфо Гайча.
Гайч перешел в ЦСКА в 2020 году из аргентинского "Сан-Лоренсо". За армейцев он провел 39 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Также выступал на правах аренды за итальянские клубы "Беневенто" и "Верону", испанскую "Уэску", а также за турецкие "Ризеспор" и "Антальяспор".
В прошлом сезоне форвард дважды выходил на поле за ЦСКА в РПЛ и Кубке России, а также провел 38 матчей за "Антальяспор" в чемпионате и Кубке Турции, в которых забил 9 мячей.
Адольфо имеет опыт выступлений за национальные сборные Аргентины.
