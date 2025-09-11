"Крылья Советов" отдали Ивана Бобра в аренду "Нефтехимику"

Полузащитник "Крыльев Советов" Иван Бобер отправится в аренду в нижнекамский "Нефтехимик". Как сообщает сайт самарского клуба, соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26.
При этом у "Крыльев" будет возможность отозвать 19-летнего футболиста из аренды зимой.
В текущем сезоне Иван Бобер сыграл за основную команду "Крыльев" в одном матче. За время выступлений в системе клуба он провел 70 игр, забил 19 мячей и отдал 11 результативных передач.
Последние комментарии
