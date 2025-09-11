16+
Партия "Новые люди" открыла федеральный ситуационный центр по наблюдению за выборами в регионах на ЕДГ-2025

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
11 сентября в Москве начал работу федеральный ситуационный центр партии "Новые люди" по наблюдению за выборами в регионах в Единый день голосования. "Новые люди" планируют вывести на участки около восьми тысяч наблюдателей, чтобы обеспечить прозрачный ход выборов и честный подсчет голосов.

Фото: предоставлено автором

В рамках открытия лидер партии Алексей Нечаев в формате телемоста провел встречу с наблюдателями из разных регионов страны, в том числе из Самарской области, и обсудил организацию наблюдения на избирательных участках. В Самарской области также будет развернута региональная группа наблюдателей (около 100 человек), которая будет взаимодействовать с федеральным центром в режиме реального времени.

"В этом году мы выдвинули и зарегистрировали рекордное количество кандидатов: около девяти тысяч. И больше всего кандидатов - в муниципальные депутаты, потому что это самая близкая к людям власть. Чтобы выборы прошли честно и прозрачно, мы подготовили своих наблюдателей. В прошлом году их было две тысячи, сейчас - восемь тысяч", - рассказал Нечаев.

Федеральный ситуационный центр "Новых людей" по наблюдению будет работать все три дня выборов и объединит все регионы, в которых в этом году проходят выборы кандидатов от партии. В федеральном центре будут консультировать регионы, а также в режиме реального времени фиксировать информацию о ходе голосования.

"Мы всегда стараемся внедрять новые технологии и подходы. В этом году в Ульяновске построили точную копию избирательного участка для обучения наблюдателей. А в Ростове-на-Дону подключим к наблюдению искусственный интеллект: наши сторонники создали телеграм-бот "НейроНаблюдатель". Если он хорошо себя покажет - в 2026 году будем масштабировать технологию на всю страну", - добавил Нечаев.

