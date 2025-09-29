"Единая Россия" провела всероссийский форум сторонников партии

В форуме в учебно-образовательном кластере "Ломоносов" в Москве приняли участие руководители и представители различных НКО, победители всероссийского конкурса гражданских инициатив партии, председатели и сопредседатели региональных советов сторонников "Единой России", эксперты. Форум собрал более 2 тысяч человек в офлайн и онлайн-формате

В приветствии гостям председатель партии Дмитрий Медведев сообщил, что партнерами "Единой России" являются более 11 тысяч некоммерческих организаций. Они работают в очень разных сферах, но их объединяет благородное стремление помогать людям.

По его словам, "Единая Россия" искренне ценит то, что делают НКО, вместе с ними решает самый широкий круг задач — от помощи фронту до патриотической работы с молодежью.

"Благодаря усилиям сторонников партии создана сеть центров поддержки гражданских инициатив, действует образовательный проект "Университет HKO", проводится всероссийский конкурс лучших общественных проектов. Для "Единой России" очень важен этот опыт. Будем и впредь активно содействовать укреплению институтов гражданского общества в нашей стране. И, конечно, работать вместе с вами над реализацией востребованных временем инициатив. Уверен, что форум станет площадкой для интересных и содержательных дискуссий, придаст импульс многим перспективным идеям и начинаниям", — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Секретарь Генсовета Владимир Якушев добавил, что "Единая Россия" всегда готова быть партнером в реализации перспективных и востребованных инициатив.

"Сейчас для суверенного развития государству нужна не только сильная армия и развитая экономика, большое значение имеет сплоченность общества и единство его базовых ценностей. В укреплении этого ценностного единства особая роль принадлежит вам —гражданским активистам, лидерам некоммерческих организаций", — отметил он.

По его словам, "Единая Россия" — тоже часть гражданского общества. В народной программе есть отдельный раздел, посвященный его развитию.

"Сейчас мы готовим новую редакцию народной программы, с которой партия пойдет на выборы в 2026 году. Так же, как и в 2021 году, мы открыты для ваших инициатив. Собрать их и передать в партию — задача сторонников", — подчеркнул он.

Владимир Якушев особо отметил, что сторонники "Единой России", НКО примут участие в формировании нового документа, который должен быть коротким, емким, понятным и одновременно простым.

"Чтобы в нем было меньше бюрократических оборотов, чтобы каждый гражданин нашей страны, обращаясь к этому документу, мог найти ответы на простые житейские вопросы. И, конечно, когда мы будем описывать то, что волнует сегодня некоммерческие организации, сделать это готовыми предложениями, которые соберут в советах сторонников", — сказал секретарь Генсовета.

Владимир Якушев добавил, что деятельность сторонников "Единой России" показывает, что в России сформировалось новое — суверенное — гражданское общество. Он поприветствовал участие гражданских активистов в политике и пригласил их в свои ряды.

По итогам форума приняли резолюцию, которая содержит несколько блоков, охватывающих основные направления работы, сообщила председатель Центрального совета сторонников "Единой России", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Они касаются снижения административной нагрузки и упрощения отчетности для некоммерческих организаций; совершенствования мер поддержки НКО; цифровизации услуг, включая создание на платформе MAX специальных опций для поддержки некоммерческих организаций и благотворительности; защиты исторической памяти; масштабирование деятельность Центра поддержки гражданских инициатив сторонников "Единой России".

"В итоговой резолюции мы учли предложения, прозвучавшие на пленарном заседании и тематических площадках. Попробовали максимально в таком укрупненном формате представить те запросы, которые от вас услышали, и которые мы, как партия, попробуем помочь решить. Кроме того, у каждого из вас, если вы что-то не успели сказать, озвучить, есть возможность прислать свои предложения. Мы обязательно возьмем их в работу", — резюмировала Ольга Занко.

Председатель Регионального совета сторонников "Единой России", руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов подчеркнул: "Площадки форума стали замечательной возможностью для прямого диалога НКО с представителями органов власти. Уникальность форума — в продуктивном разговоре о важных изменениях и четко сформулированных задачах на 2025–2026 годы в части развития и поддержки некоммерческого сектора".

Среди представителей самарской делегации не только те, кто занимается работой со сторонниками партии, но и те, кто активно поддерживает НКО и лоббирует их интересы в бизнес-среде, помогает в продвижении их инициатив. Депутат Волжского района Николай Демидов активно участвует в благотворительных программах некоммерческих и общественных объединений по поддержке спорта, инклюзии, оказывает материальную помощь участникам и ветеранам СВО, членам их семей. Впервые стал участником такого масштабного события, говорит он.

"Это дает мощный импульс для дальнейшей работы. Особенно ценным стало живое общение с коллегами из разных регионов страны и возможность обсудить насущные вопросы с первыми лицами партии. Мы обменялись практическими кейсами по поддержке НКО и вовлечению социально ответственного бизнеса в благотворительные и патриотические программы. Такой обмен опытом невероятно полезен. Но, пожалуй, главный результат — понимание того, что ты работаешь не один, а есть командная поддержка, есть единомышленники. Уверен, что контакты, установленные на форуме, помогут реализовать новые проекты и предложения по поддержке наших ветеранов СВО и их семей, юных спортсменов и людей с ОВЗ", — отметил Демидов.

Напомним, участники форума работали на нескольких тематических секциях, посвященных защите, развитию и лучшим практикам в сфере гражданского общества, партийному строительству, выстраиванию инфраструктуры НКО. На пленарном заседании обсудили роль общественных инициатив в национальной стратегии развития, фактор "третьего сектора" в общественно-политической устойчивости и развитии страны. Спикерами выступили секретарь Генсовета партии, первый зампред Совфеда Владимир Якушев, зампред Совфеда Инна Святенко, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев и другие.