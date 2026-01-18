В Самаре автобус №70 пустили в объезд

В воскресенье, 18 января, в связи с ремонтными работами на проезжей части автобусы маршрута №70 пустили в объезд, сообщает департамент транспорта Самары.
Работы ведутся на участке пер. Карякина от ул. Советской Армии до ул. Проезд 9 Мая. Объезд осуществляется по ул. Советской Армии, ул. Промышленности, без заезда на пер. Карякина в направлении ООТ "Сквер Санфировой".
