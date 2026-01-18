В Тольятти столкнулись две "Газели", есть пострадавший

В субботу, 17 января, в Автозаводском районе Тольятти столкнулись два автомобиля ГАЗ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 02:30 в районе дома №44 на ул. Дзержинского. 20-летний водитель Газ 3302 нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил наезд на припаркованный автомобиль Газ, который стоял у края проезжей части. От удара последний врезался в световую опору.

На месте пострадала 20-летняя пассажир Газ 3302. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.