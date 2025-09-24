Стартовало голосование в рамках конкурса "Народный депутат"

В рамках конкурса Партии "Еденая Россия" "Народный депутат" стартовало голосование за лучшие примеры работы с избирателями. На предварительном этапе конкурса муниципальные депутаты из более 55 регионов страны представили примеры, в которых описали свой опыт работы с людьми, а именно — конкретные реализованные решения и социальные проекты.

"Работа муниципального депутата — это ежедневный диалог с людьми, забота о них и поиск решений, которые делают жизнь в конкретном дворе, районе, муниципалитете лучше. Наша общая задача — слышать, помогать воплощать их запросы", — сказал секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Тематика представленных практик самая разнообразная: помощь гражданам в благоустройстве территорий, выстраивание коммуникаций и обратной связи с жителями своих округов, культурные, досуговые мероприятия.

От Самарской области представлено 17 кандидатур. Отдать голос за одного или нескольких депутатов из своих муниципалитетов можно до 15 октября. Это можно сделать на сайте nd.er.ru.

"Народный депутат" — это эффективный инструмент для улучшения взаимодействия между депутатами и избирателями. Голосование за лучшие практики позволит не только отметить успешные инициативы, но и распространить их опыт на уровне всей страны: это создаст платформу для обмена идеями и дальнейшего совершенствования работы депутатов", — поделился член генсовета партии, депутат муниципального района Сергиевского, секретарь первичного отделения № 12 "Суходол", Илья Малев.

Конкурс "Народный депутат" приурочен к проведению партией Года муниципального депутата, объявленный на последнем съезде "Единой России", и поможет выявить лучшие практики работы с избирателями в муниципалитетах. Проекты победителей конкурса будут рекомендованы к реализации депутатам партийных фракций в других муниципалитетах страны. Также сами победители получат возможность принять участие в форумах окружного и федерального уровня, посвященным обсуждению вопросов эффективной работы муниципальных депутатов с избирателями.