16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области стартовала экологическая акция "Сдай батарейку — спаси ежика" Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills "Новые люди" укрепляют позиции в Самарской области: партия получила 36 мандатов В штабе общественной поддержки "Единой России" проходит Неделя безопасности дорожного движения Дмитрий Медведев поставил задачи фракции "Единой России" в Госдуме

Партии Власть и политика

Стартовало голосование в рамках конкурса "Народный депутат"

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В рамках конкурса Партии "Еденая Россия" "Народный депутат" стартовало голосование за лучшие примеры работы с избирателями. На предварительном этапе конкурса муниципальные депутаты из более 55 регионов страны представили примеры, в которых описали свой опыт работы с людьми, а именно — конкретные реализованные решения и социальные проекты.

"Работа муниципального депутата — это ежедневный диалог с людьми, забота о них и поиск решений, которые делают жизнь в конкретном дворе, районе, муниципалитете лучше. Наша общая задача — слышать, помогать воплощать их запросы", — сказал секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Тематика представленных практик самая разнообразная: помощь гражданам в благоустройстве территорий, выстраивание коммуникаций и обратной связи с жителями своих округов, культурные, досуговые мероприятия.

От Самарской области представлено 17 кандидатур. Отдать голос за одного или нескольких депутатов из своих муниципалитетов можно до 15 октября. Это можно сделать на сайте nd.er.ru.

"Народный депутат" — это эффективный инструмент для улучшения взаимодействия между депутатами и избирателями. Голосование за лучшие практики позволит не только отметить успешные инициативы, но и распространить их опыт на уровне всей страны: это создаст платформу для обмена идеями и дальнейшего совершенствования работы депутатов", — поделился член генсовета партии, депутат муниципального района Сергиевского, секретарь первичного отделения № 12 "Суходол", Илья Малев.

Конкурс "Народный депутат" приурочен к проведению партией Года муниципального депутата,  объявленный на последнем съезде "Единой России", и поможет выявить лучшие практики работы с избирателями в муниципалитетах. Проекты победителей конкурса будут рекомендованы к реализации депутатам партийных фракций в других муниципалитетах страны. Также сами победители получат возможность принять участие в форумах окружного и федерального уровня, посвященным обсуждению вопросов эффективной работы муниципальных депутатов с избирателями.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5