Партии Власть и политика

Гибкие навыки — новый тренд в карьере: эксперты рассказали, как прокачать soft skills

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
При поддержке партпроекта "Предпринимательство" в Самаре состоялся семинар "Современный этикет: как мягкие навыки меняют бизнес-игру".

Фото: пресс-служба "Единой России"

В коворкинге fun© прошел семинар "Современный этикет или как гибкие навыки меняют бизнес-игру" Анастасии Квашиной — члена Ассоциации специалистов по этикету, директора по развитию и взаимодействию с регионами АНО "Институт регионального и муниципального развития", директора по инвестициям.

Анастасия рассказала о том, насколько востребованы сейчас в крупных компаниях специалисты, обладающие гибкими навыками: лояльностью, эмпатией, развитым эмоциональным интеллектом, креативностью и критическим мышлением. Она поделилась своим опытом обучения и работы в иностранных и международных компаниях.

Почему же лояльность, эмпатия и эмоциональный интеллект стали ценнее дипломов, и как использовать их для карьерного роста? Участники обучения выяснили, что такое гибкие навыки, как развить ключевые soft skills и зачем нужна методика СМАРТ, а также посвятили немного времени разбору стратегий личностного роста и узнали, как выяснить, готов ли ты стать успешным в том, чем занимаешься. Кроме того, обсудили востребованность лидеров и выяснили, что лидер не тождественен руководителю.

"Я надеюсь, вы получили массу новой информации и теперь задумаетесь о том, как же развивать себя. Ответ на этот вопрос совершенно простой. Нужно учить правила делового и светского этикета, соблюдать их, и вы сами поймете, как меняется ваша жизнь", — резюмировала Анастасия.

Она всех пригласила присоединиться к команде АНО "Институт регионального и муниципального развития" в рамках образовательной программы "Школа дипломатии", которая пройдет в Москве на площадке МГИМО, где она прочитает лекцию по международному деловому этикету и протоколу.

Организатор семинара — АНО "Институт регионального и муниципального развития". Мероприятие прошло при поддержке проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия".

