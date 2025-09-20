"Новые люди" укрепляют позиции в Самарской области: партия получила 36 мандатов

В Самарской области завершилась избирательная кампания. Один из основных итогов — усиление партии "Новые люди" в местных органах власти. По итогам выборов, прошедших с 12 по 14 сентября, партия существенно нарастила свое представительство.

В областном центре "Новых людей" поддержали более 15 тысяч самарцев. Кроме того, партия успешно выступила на муниципальных выборах. Кандидаты от "Новых людей" получили 36 мандатов. Столь впечатляющий результат позволит партии активнее влиять на ключевые решения, направленные на развитие Самарской области.

"Мы услышали четкий запрос самарцев на новую политику, свободную от шаблонов прошлого. Полученный мандат доверия — это не только победа, но и большая ответственность. Мы готовы приступить к усиленной работе для реализации программ развития региона. Спасибо всем сторонникам, наблюдателям и кандидатам, которые помогали в организации предвыборной кампании, делились идеями и доносили их до жителей региона. Именно общие усилия, смелость и стремление к переменам обеспечили этот достойный результат. Отдельное спасибо — всем, кто поддержал нас на выборах. Мы оправдаем ваше доверие", — прокомментировал результаты выборов секретарь регионального отделения партии "Новые люди" в Самарской области Роман Маркаров.

Он подчеркнул, что выборы — не конец, а начало нового пути. Важно, чтобы мандаты не были просто цифрами, а инструментом для реальных изменений: в ЖКХ, в инфраструктуре, в поддержке предпринимателей и улучшении качества жизни в каждом районе Самарской области.

Новые депутаты приступят к работе в ближайшее время, чтобы начать реализацию предвыборной программы. Также региональное отделение партии уже приступило к подготовке к следующим избирательным кампаниям, в том числе к выборам в Государственную Думу в сентябре 2026 года.