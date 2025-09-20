16+
"Новые люди" укрепляют позиции в Самарской области: партия получила 36 мандатов В штабе общественной поддержки "Единой России" проходит Неделя безопасности дорожного движения Дмитрий Медведев поставил задачи фракции "Единой России" в Госдуме На выборах 2025 года "Единая Россия" лидирует по числу победителей Партия "Новые люди" открыла федеральный ситуационный центр по наблюдению за выборами в регионах на ЕДГ-2025

"Новые люди" укрепляют позиции в Самарской области: партия получила 36 мандатов

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области завершилась избирательная кампания. Один из основных итогов — усиление партии "Новые люди" в местных органах власти. По итогам выборов, прошедших с 12 по 14 сентября, партия существенно нарастила свое представительство.

Фото: самарское региональное отделение партии "Новые люди"

В областном центре "Новых людей" поддержали более 15 тысяч самарцев. Кроме того, партия успешно выступила на муниципальных выборах. Кандидаты от "Новых людей" получили 36 мандатов. Столь впечатляющий результат позволит партии активнее влиять на ключевые решения, направленные на развитие Самарской области.

"Мы услышали четкий запрос самарцев на новую политику, свободную от шаблонов прошлого. Полученный мандат доверия — это не только победа, но и большая ответственность. Мы готовы приступить к усиленной работе для реализации программ развития региона. Спасибо всем сторонникам, наблюдателям и кандидатам, которые помогали в организации предвыборной кампании, делились идеями и доносили их до жителей региона. Именно общие усилия, смелость и стремление к переменам обеспечили этот достойный результат. Отдельное спасибо — всем, кто поддержал нас на выборах. Мы оправдаем ваше доверие", — прокомментировал результаты выборов секретарь регионального отделения партии "Новые люди" в Самарской области Роман Маркаров.

Он подчеркнул, что выборы — не конец, а начало нового пути. Важно, чтобы мандаты не были просто цифрами, а инструментом для реальных изменений: в ЖКХ, в инфраструктуре, в поддержке предпринимателей и улучшении качества жизни в каждом районе Самарской области. 

Новые депутаты приступят к работе в ближайшее время, чтобы начать реализацию предвыборной программы. Также региональное отделение партии уже приступило к подготовке к следующим избирательным кампаниям, в том числе к выборам в Государственную Думу в сентябре 2026 года.

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

