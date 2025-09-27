16+
Форум поддержки гражданских инициатив сторонников "Единой России" объединил лидеров НКО и общественности

МОСКВА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Участниками стали более двух тысяч человек.

Фото: "Единая Россия", ER.RU

Сплоченность общества и единство его базовых ценностей имеет большое значение в укреплении суверенитета государства. Особая роль в этом процессе принадлежит гражданским активистам, лидерам некоммерческих организаций. Об этом сказал секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев на форуме поддержки гражданских инициатив сторонников партии, прошедшем в Москве.

В работе, которая велась как онлайн, так и офлайн, приняли участие более двух тысяч человек: руководители и лидеры НКО, победители конкурса гражданских инициатив партии, а также председатели и сопредседатели региональных советов сторонников ЕР и эксперты.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, приветствуя участников, отметил, что партия высоко ценит общественную деятельность некоммерческих организаций. Он подчеркнул, что совместно с НКО решается широкий круг задач — от поддержки участников СВО и волонтерской помощи до сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи.

"Будем и впредь активно содействовать укреплению институтов гражданского общества в нашей стране. И, конечно, работать вместе с вами над реализацией востребованных временем инициатив", — отметил Дмитрий Медведев.

Он выразил уверенность, что форум станет площадкой для содержательных дискуссий и даст старт многим полезным инициативам.

Владимир Якушев, в свою очередь, обратил внимание на готовность партии быть партнером в реализации перспективных проектов. Он также одобрил участие гражданских активистов в политике и пригласил их в ряды "Единой России".

В настоящее время партия готовит новую редакцию народной программы, к работе над которой, в том числе, привлекут сторонников и НКО. Как отметил секретарь Генсовета ЕР, документ должен быть кратким, емким, простым и понятным.

"Чтобы в нем было меньше бюрократических оборотов, чтобы каждый гражданин нашей страны, обращаясь к этому документу, мог найти ответы на простые житейские вопросы", — прокомментировал Владимир Якушев.

Добавим, в рамках форума прошли пленарные заседания, секции и дискуссии, посвященные актуальным вопросам развития гражданского общества, национального суверенитета, социальной помощи через некоммерческий сектор и поддержки инфраструктуры НКО.

По итогам мероприятия была принята резолюция. Как сообщила председатель Центрального совета сторонников "Единой России", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, документ охватывает основные направления работы: от снижения административной нагрузки и упрощения отчетности для НКО до масштабирования деятельности Центра поддержки гражданских инициатив сторонников партии.

