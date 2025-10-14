Самарская область — в тройке лидеров страны по числу участников онлайн-диктанта "Школьная форма: от А до Я"

С 1 по 30 сентября в рамках федерального партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" прошел онлайн-диктант "Школьная форма: от А до Я". Старт мероприятия был приурочен ко Дню знаний и стал частью просветительской работы, направленной на формирование ответственного подхода родителей и педагогов к выбору школьной формы.

В Самарской области, как во всей стране, подвели итоги обсуждения качества и доступности школьной формы в рамках тестирования "Школьная форма: от А до Я". Регион подтвердил свои лидерские позиции, заняв третье место в стране по количеству участников диктанта и продемонстрировав высокую активность в обсуждении этой важной темы.

За месяц онлайн-диктант собрал более 325 тыс. участников из 87 субъектов РФ. По итогам мероприятия лидерами по числу участников стали Краснодарский край: здесь приняли участие более 120 тыс. человек, Ростовская область — более 29 тыс. человек. В Самарской области в онлайн-тестировании участвовали более 22 тыс. человек.

Координатор федерального партийного проекта "Крепкая семья" Татьяна Буцкая отметила, что мероприятие позволило участникам взглянуть на тему школьной формы шире — как на элемент образовательной культуры и воспитательной традиции, способствующей созданию единого школьного пространства.

Координатор партпроекта "Крепкая семья" в Самарской области, сенатор РФ, заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Марина Сидухина добавила: "Самарская область находится в топ-3 по стране по активности в этом вопросе, и это закономерно, это показатель нашей системной и планомерной работы по вопросам социальной поддержки семей региона. Наш регион традиционно придерживается лидерских позиций по многим направлениям. Здесь мы увидели настоящую активность жителей, их небезразличие к такому важному для каждой семьи вопросу, как школьная форма. Такой высокий отклик — лучший показатель ответственности самарских родителей и их заинтересованности в создании комфортных условий для детей ".

Призы от партнеров онлайн-диктанта при содействии региональных координаторов партийного проекта "Крепкая семья" будут направлены в регионы с наибольшей активностью, в число которых вошла и Самарская область.

Отдельное внимание организаторы уделили тому, что участие в диктанте стало полезным не только для школьников и их родителей, но и для педагогов, экспертов в области образования и специалистов, занимающихся вопросами стандартизации и качества школьной одежды.

Все предложения, возникшие в ходе обсуждения темы школьной формы, будут систематизированы и учтены в дальнейшей работе.

Диктант "Школьная форма: от А до Я" подтвердил, что просветительские инициативы, реализуемые в онлайн-формате, могут эффективно объединять большое количество участников, укреплять информационную грамотность и поддерживать диалог между родителями, педагогами и экспертным сообществом.