Победители акции "Макулатурный фронт — победный вес" съездили на экскурсии

В мае 2024 г. завершилась акция "Макулатурный фронт". 140 тыс. детей Самарской области приняли участие в сборе более 100 тонн макулатуры. Средства от продажи пошли на закупку 10 беспилотников для нужд СВО. Организатором выступило региональное отделение партии "Единая Россия" при поддержке профильных министерств и экологических организаций.

Акция закончилась, но для школ-победительниц сбор бумаги превратился в захватывающее приключение по родному краю. Победители экологического марафона получили заслуженные награды — туристические поездки по Самарской области, которые обеспечил один из организаторов акции "Туристский информационный центр".

Одними из отличившихся стали волонтеры отряда "Доброе сердце" и учащиеся ГБОУ ООШ с. Семеновка, отправившиеся в путешествие в живописное село Ширяево.

"Это было настоящее приключение — путешествие на теплоходе по Волге до легендарного села Ширяево, расположенного в одном из крупнейших оврагов Самарской Луки. Здесь собрано все, чем богата природа наших краев — родники, скалы, каменистые степи, смешанные леса, березовые рощи, сосновые боры", — поделились впечатлениями участники поездки.

"Наш проект "Макулатурный фронт" решает сразу несколько важных задач, — рассказал инициатор акции, депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин. — Он формирует у молодого поколения ответственное отношение к природным ресурсам и экологическую культуру. Мы очень помогли нашим ребятам — бойцам, передав им 10 беспилотников, и получили потрясающую обратную связь от них. Мы дали ребятам возможность практически помочь природе своими руками. А такие экскурсии — это награда за их труд, возможность лучше узнать родной край, его историю и красоту. Эти школьники — наше надежное будущее, растут такие неравнодушные, активные ребята".