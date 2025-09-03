В Самаре состоялся второй этап Конференции Самарского регионального отделения партии "Единая Россия"

Ключевым событием мероприятия стало единогласное принятие Предвыборной программы партии на выборах в Думу городского округа Самара, которая основана на предложениях жителей и задает вектор развития города на ближайшее время.

В конференции приняли участие Секретарь Самарского регионального отделения партии, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, делегаты и секретари местных отделений партии со всего региона, кандидаты в депутаты Самары, лидеры общественного мнения, волонтеры, сторонник партии, активисты "Молодой Гвардии", представители СМИ.

Основу программы составили более 10 тыс. встреч с жителями, прошедших в форматах субботников, дворовых собраний, пикетов и личного общения. В них приняли участие около 300 тыс. самарцев. Как отметил руководитель фракции "Единая Россия" в Думе Самары Сергей Рязанов, в результате была собрана детальная карта проблем каждого округа: где нужна новая школа или поликлиника, где — ремонт дорог или благоустройство дворов.

В обсуждении тезисов программы остановились на реализации конкретных инициативах. Участник СВО Евгений Абрамкин предложил усилить работу по поддержке ветеранов СВО через программу "СВОй бизнес" и создание сети психологических центров для родных и близких военнослужащих. Сенатор Мария Сидухина акцентировала внимание на поддержке многодетных семей и дальнейших перспективах развития городского проекта "Наша семья".

Как подчеркнул в своем выступлении секретарь реготделения партии Вячеслав Федорищев, программа — это не "документ для галочки", а подробный план действий и договор с жителями, который должен быть исполнен.

"Через 10 дней в городах и районах Самарской области пройдут выборы. Мы будем избирать депутатов в представительные органы муниципальных образований. Прямые выборы депутатов наконец-то вернутся и в Самару. Это важнейший шаг. Восстановление справедливости.Только открытый диалог и взаимное доверие между властью и самарцами дают нам ту силу, которая позволяет решать самые сложные задачи.

Но городская дума должна быть уникальна не тем, что по-новому будет сформирована. Своими сильными инициативами и работой с жителями она должна выйти на новый качественный уровень. Цели обозначены. Вместе будем развивать нашу любимую Самару.

Результатом должны стать современная, технологичная, инновационная экономика города и региона, закрывающая все потребности в развитии; социальная сфера, удовлетворяющая самым высоким запросам граждан, комфортная и благополучная жизнь каждого человека, проживающего в Самаре и области. Впереди много работы, выборы — это только начало! Выборы пройдут с 12 по 14 сентября, и от нашей активной жизненной позиции зависит направление, в котором мы вместе с вами будем двигаться", — резюмировал Вячеслав Федорищев.

По решению делегатов конференции, предвыборная программа была принята и будет опубликована в установленном законом порядке.

Выборы депутатов Думы городского округа Самара состоятся в единый день голосования. С 12 по 14 сентября состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований по мажоритарной избирательной системе относительного большинства, в том числе, выборы в думы Жигулевска, Чапаевска, Отрадного, Октябрьска, Похвистнево, Кинеля, дополнительные выборы в Думу Тольятти, а также выборы в собрания представителей ряда сельских и городских поселений.

В Кинеле впервые в регионе организуют дистанционное электронное голосование.