Самарские предприятия могут стать лауреатами премии "Человек труда"

Укрепить престиж рабочих профессий и популяризовать трудовые достижения в регионах России — главная цель национальной премии "Человек труда", которая организована при поддержке "Единой России". Прием заявок проходил с 15 июля по 15 августа, эксперты оценивали номинантов до 20 августа.
Заявки принимались по шести номинациям: "Технологический лидер", "Лучший наставник", "Молодой специалист", "Семейные трудовые династии", "Совет ветеранов", "Трудовое патриотическое воспитание". Лауреаты премии получат ценные призы и памятные знаки отличия.
Награждение победителей регионального этапа национальной премии "Человек труда" состоится 28 августа 2025 года на XII международном форуме технологического развития ТЕХНОПРОМ-2025 (МВК "Новосибирск Экспоцентр").
Награждение победителей федерального этапа запланировано на площадке 29-й международной специализированной выставки-форума "Безопасность и охрана труда" (БИОТ) (11-14 ноября 2025 года, Москва). Регистрация на БИОТ открылась 16 июня на сайте biot-expo.ru.
Премию организуют федеральный проект "Выбирай свое" партии "Единая Россия" и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты.