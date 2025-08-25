16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские предприятия могут стать лауреатами премии "Человек труда" Владимир Якушев: Народная программа "Единой России" - четкий план действий по развитию страны В Самаре наградили победителей регионального этапа и организаторов площадок "Диктанта Победы-2025" "Триколор объединяет!": масштабный патриотический флэшмоб прошел в Кошкинском и Приволжском районах области "Новые люди" предложили системное решение по регулированию проката электросамокатов

Партии Власть и политика

Самарские предприятия могут стать лауреатами премии "Человек труда"

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Укрепить престиж рабочих профессий и популяризовать трудовые достижения в регионах России — главная цель национальной премии "Человек труда", которая организована при поддержке "Единой России". Прием заявок проходил с 15 июля по 15 августа, эксперты оценивали номинантов до 20 августа.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Заявки принимались по шести номинациям: "Технологический лидер", "Лучший наставник", "Молодой специалист", "Семейные трудовые династии", "Совет ветеранов", "Трудовое патриотическое воспитание". Лауреаты премии получат ценные призы и памятные знаки отличия.

Награждение победителей регионального этапа национальной премии "Человек труда" состоится 28 августа 2025 года на XII международном форуме технологического развития ТЕХНОПРОМ-2025 (МВК "Новосибирск Экспоцентр").

Награждение победителей федерального этапа запланировано на площадке 29-й международной специализированной выставки-форума "Безопасность и охрана труда" (БИОТ) (11-14 ноября 2025 года, Москва). Регистрация на БИОТ открылась 16 июня на сайте biot-expo.ru.

Премию организуют федеральный проект "Выбирай свое" партии "Единая Россия" и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31