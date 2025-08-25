Самарские предприятия могут стать лауреатами премии "Человек труда"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Укрепить престиж рабочих профессий и популяризовать трудовые достижения в регионах России — главная цель национальной премии "Человек труда", которая организована при поддержке "Единой России". Прием заявок проходил с 15 июля по 15 августа, эксперты оценивали номинантов до 20 августа.