В Самаре развернули гигантскую Георгиевскую ленту

В самарском Этнопарке дружбы народов активисты "Единой России" дали старт подготовке к Параду Памяти-2025, напомнив о беспрецедентном военном параде 1941 г., который сделал Куйбышев "запасной столицей" СССР.

Гигантский символ победы объединил школьников, представителей национальных общин парка, ветеранов и участников специальной военной операции. Акцию инициировали молодогвардейцы Куйбышевского района.

Ключевой момент — когда десятки рук, от детей до боевых офицеров, подняли и растянули оранжево-черное полотно. Вместе с ребятами в акции участвовали депутат Самарской губернской думы Роман Балтер, советник губернатора, участник СВО Сергей Гайко, молодогвардеец-участник СВО с позывным "Добрый".

"Для нас парад 1941 года в Куйбышеве — это не строчки в учебнике, а живая история наших семей и нашего города, — поделился руководитель регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России", депутат Думы Самары Антон Родионов. — Тогда Куйбышев стал надежным тылом и запасной столицей. Самара — это город, который помнит свою историю и гордится ею. Такие акции — наш способ сказать спасибо, напомнить молодым людям о подвиге предков и передать следующему поколению эти эмоции".

Парад Памяти, который пройдет 7 ноября 2025 г. — дань уважения легендарному параду в Куйбышеве. В 1941 г. он стал самым массовым за всю историю: 22 тыс. солдат и 178 тыс. жителей города на Волге продемонстрировали миру несгибаемую волю СССР к победе.



