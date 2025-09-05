В Самаре открыли мемориальную доску герою-фронтовику Виталию Жалнину

В среду, 3 сентября, в День окончания Второй мировой войны в Самаре на доме по ул. Садовой, 212б увековечили память легендарного самарца.

На открытие мемориальной доски пришли, помимо официальных лиц, школьники из школы №81, носящей имя Героя РФ, гвардии старшего сержанта Виталия Жалнина, ветераны, местные жители и семья Виталия Николаевича.

Виталий Жалнин - стрелок-радист 2-й авиационной эскадрильи 47-го штурмового и 3-й авиационной эскадрильи 8-го гвардейского штурмового авиационных полков Военно-воздушных сил Черноморского флота, 7-го гвардейского штурмового авиационного полка Военно-воздушных сил Краснознаменного Балтийского флота, гвардии старший сержант, герой, прошедший суровыми дорогами войны. Он был командиром орудия в знаменитой 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Главный его подвиг совершен в январе 1945 г. во время Висло-Одерской операции. Расчет Жалнина одним из первых переправился через реку Чарна-Нида в Польше и сразу вступил в бой. В жестокой схватке артиллеристы уничтожили несколько вражеских огневых точек и десятки гитлеровцев, что позволило нашим основным силам успешно переправиться и закрепиться на плацдарме. В том бою Виталий был тяжело ранен, но продолжал командовать расчетом, пока враг не был отброшен. За этот подвиг он был удостоен высокой награды - ордена Славы III степени.

Участвовал в уничтожении кораблей противника на его коммуникациях в Финском, Выборгском и Нарвском заливах, Чудском озере, на переходах и в базах острова Эзель, портах Таллин, Пиллау, Хель, устье реки Висла, прорыве обороны противника на Карельском и Нарвском участках Ленинградского фронта. За годы войны гвардии сержант Виталий Николаевич Жалнин совершил 102 боевых вылета на штурмовку, лично сбил пять самолетов, 12 транспортов, четыре сторожевых корабля, три тральщика, 10 быстроходных десантных барж, эсминец, две плавбазы торпедных катеров, три сторожевых катера, парусную шхуну, много войск и техники противника. А 16 апреля 1945 г. он спас командира экипажа, Героя Советского Союза, гвардии капитана А.Е.Гургенидзе.

Уже после войны указом президента РФ в 1996 г., за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии старшему сержанту Жалнину Виталию Николаевичу было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Церемония началась не с официальных речей, а со стихов и воспоминаний. Школьники из музея 81-й школы рассказали о боевом пути героя, чье имя носит их учебное заведение.

Минута молчания подчеркнула, что спустя 80 лет боль утрат все еще жива в сердцах потомков.

Координатор партпроекта "Историческая память" Сергей Рязанов, отметил, как важно, чтобы молодежь знала настоящих героев, живших рядом, в соседнем доме, на той же улице.

Герой России, замсекретаря Самарского реготделения партии "Единая Россия" Максим Девятов говорил о том, что такие люди, как Виталий Жалнин, - это нравственный ориентир для всех нас. "Их подвиг навсегда в нашем генетическом коде", - добавил он.

Глава Ленинского района, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Елена Бондаренко поблагодарила семью героя за сохранение его наследия и отметила, что такая память делает город духовно богаче.

Самые пронзительные слова прозвучали от сына героя, Валерия Витальевича Жалнина. Он поделился теплыми воспоминаниями об отце - о живом человеке, настоящем отце и мужественном солдате.

Директор школы №81 Оксана Чуракова заверила, что педагоги и ученики и дальше будут хранить и передавать память о своем герое - в новых экспозициях школьного музея.

Снять покрывало с мемориальной доски было доверено сыну героя Валерию Жалнину, а также Максиму Девятову и Сергею Рязанову.

Завершилась церемония возложением цветов. Под звуки песни "Журавли" жители Самары один за другим подходили к мемориальной доске, чтобы лично сказать "спасибо" герою.

"Это не просто официальное событие - это история о том, как память объединяет поколения, делая нас сильнее и человечнее", - отметили участники церемонии.

Инициаторами создания памятного мемориала стали активисты Самарского реготделения "Единой России" и лично координатор партпроекта "Историческая память". Мемориальная доска в память о героическом земляке изготовлена и установлена на средства партпроекта.