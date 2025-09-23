В Самарской области стартовала экологическая акция "Сдай батарейку — спаси ежика"

В Самарской области партийный проект "Зеленая экономика" дал старт экологической акции "Сдай батарейку — спаси ежика". Об этом сообщает пресс-служба "Единой России".

У акции есть самый настоящий живой талисман — обыкновенный еж, который теперь обитает в региональном исполкоме "Единой России".

Этот колючий "эко-активист" наглядно напоминает всем гостям и сотрудникам, ради кого прилагаются усилия: одна выброшенная батарейка может загрязнить тяжелыми металлами около 20 квадратных метров почвы, а это — среда обитания многих мелких животных.

"Наша цель — не просто собрать отходы, а воспитать у жителей, и в первую очередь у подрастающего поколения, привычку ответственно относиться к природе родного края. Каждая сданная батарейка — это реальный вклад в сохранение уникальной экологии Самарской области", — отмечает координатор партпроекта "Зеленая экономика" в Самарской области Максим Максимов.

Акция продлится до конца ноября, а ее итоги и имена самых активных образовательных учреждений будут подведены в декабре. Следите за новостям— в наших следующих выпусках мы расскажем, как акция проходит в школах и кто лидирует в спасении ежиков.