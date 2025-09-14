16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Партия "Новые люди" открыла федеральный ситуационный центр по наблюдению за выборами в регионах на ЕДГ-2025 "Единая Россия" открыла регистрацию на первый всероссийский агродиктант партпроекта "Российское село" В Самарской области к новому учебному году по программе ЕР и Минпросвещения модернизировали четыре школы "Единая Россия" дарит радость: к 1 сентября сотни самарских семей получили помощь в школьных сборах "Герои последнего боя": в преддверии Дня Победы над милитаристской Японией в Самаре провели памятную акцию

Партии Власть и политика

Станислав Вязовский: выборы — гражданский долг, который каждый из нас должен выполнить

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области продолжается голосование на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Он — легенда и образец для подражания, он учитель и тренер. В Красноярском районе одним из первых на УИК № 1711 проголосовал один из старейших членов партии "Единая Россия" (с 2007 г.), чемпион мира по плаванию и почетный житель с. Красный Яр Станислав Вязовский.

"На выборы я хожу с тех пор, когда поступил в педагогическое училище на отделение учителей физической культуры. Мне было 18 лет. Ни одни выборы я не пропустил. Я считаю, это гражданский долг, который каждый из россиян должен выполнять", — уверен ветеран и чемпион Вязовский.

26 июня Станислав Федорович отметил 90-летний юбилей. Вязовский, заслуженный работник физической культуры Самарской области, чемпион мира и многократный чемпион России по плаванию среди ветеранов, почетный житель села.

Жизнь Станислава Вязовского — пример преданности спорту, целеустремленности и неиссякаемой энергии. Он гордость не только Красноярского района, но и всей Самарской области. А его выдающиеся достижения в плавании, звания чемпиона мира и многократного чемпиона России среди ветеранов — это результат колоссального труда, силы воли и любви к спорту.

В 80 лет житель пос. Красный Яр побил рекорд России по заплыву на 100 м и стал чемпионом мира.

У Вязовского много официальных побед. Только медалей в его "коллекции" более 200. Но главную победу он одерживает в борьбе с самим собой. Ставить перед собой цели и их добиваться — это черта его характера.

Он регулярно плавает с 15 лет. Самый длинный километраж — 237 км 380 м — Вязовский наплавал за сезон 2009 года. Самый ранний заплыв по реке Сок в журнале физкультурника из Красного Яра  датирован 23 апреля 1995 года. Свой личный рекорд Станислав Федорович поставил 18 июля 2009 г. переплыв туда и обратно реку Волгу.  

В 2012 г. Станислав Вязовский принял участие в официальном заплыве через Волгу в районе спуска на ул. Полевой в Самаре. Заплыв (туда и обратно) длился 1 час 28 минут и составил 4,4 км. Этот рекорд зарегистрирован в Книге рекордов России.

Он воспитал много прекрасных спортсменов, но уверен, что гражданская ответвенность важнее любых рекордов.

Жителям региона предстоит выбрать 2992 депутата, включая депутатов сельских поселений. Всего в области открылось 1390 избирательных участков, которые будут работать до 14 сентября, до 20:00. Для участия в голосовании необходимо иметь при себе паспорт.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5