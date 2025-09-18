16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В штабе общественной поддержки "Единой России" проходит Неделя безопасности дорожного движения Дмитрий Медведев поставил задачи фракции "Единой России" в Госдуме На выборах 2025 года "Единая Россия" лидирует по числу победителей Партия "Новые люди" открыла федеральный ситуационный центр по наблюдению за выборами в регионах на ЕДГ-2025 "Единая Россия" открыла регистрацию на первый всероссийский агродиктант партпроекта "Российское село"

Партии Власть и политика

В штабе общественной поддержки "Единой России" проходит Неделя безопасности дорожного движения

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре мероприятие прошло при поддержке Госавтоинспекции, департамента образования, самарского областного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и федерального партпроекта "Безопасные дороги".

Фото: пресс-служба "Единой России"

Безопасность для всех и каждого — под таким девизом стартовала неделя безопасности на дороге и вне ее. Более 50 учеников начальных классов школы № 155 в интерактивном формате — с помощью VR-технологий, ростовых кукол и квестов — повторили правила безопасного поведения на дороге.

Начали с замечательного танцевального флешмоба от волонтёров из отряда Юных инспекторов дорожного движения и Самарского областного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Вместе с ребятами зажигательный танец поддержали ростовые куклы — белый медведь и зебра.

Школьников приветствовали представители Госавтоинспекции, департамента образования и партийного проекта "Безопасные дороги".

"Мы видим с вами, что каждый год обновляются наши дороги, ремонтируются старые дороги, строятся новые, строятся мосты, развязки. Наши дороги становятся более комфортными, но и более скоростными. Поэтому очень важно знать правила дорожного движения, применять их на практике каждый день. Вступайте в ряды юных инспекторов движения. Мы каждый год проводим региональный конкурс ЮИД, где ваши ровесники популяризируют знание правил дорожного движения. И это всё помогает предостеречь многих детей от травматизма на дорогах. Для нас это самое важное", — отметил координатор федерального партийного проекта "Безопасные дороги" в Самарской области Алексей Степанов.

Волонтеры вручили каждому участнику мероприятия светоотражающий браслет-фликер.

Ребята активно участвовали в прохождении станций квеста, каждая из которых была посвящена важной составляющей дорожной безопасности. Школьники продемонстрировали своё знание правил дорожного движения — в VR — очках и без, тренировались в расстановке правильных дорожных знаков на макете "дом-школа-дом", решали дорожные кроссворды и ребусы, помогали перейти дорогу белому медведю и спорили со знатоком ПДД — зеброй.

Пока младшие школьники осваивали маршруты безопасности, волонтеры регионального штаба ЮИД совместно с сотрудниками Госавтоинспекции останавливали всех водителей, проезжающих мимо Штаба и напоминали им о правилах безопасной перевозки пассажиров, а особенно — детей, и вручали им памятки по детской дорожной безопасности.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Дмитрий Козлов, региональный координатор партпроекта "Безопасные дороги" Алексей Степанов, начальник отдела Госавтоинспекции управления МВД России по городу Самара подполковник полиции Сергей Шепелев, руководитель областного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Екатерина Голушкова, начальник отдела обеспечения безопасности департамента образования г. о. Самара, Ян Кутовой и начальник отделения пропаганды отдела Госавтоинспекции управления МВД России по городу Самара майор полиции Денис Штыров. Они поздравили детей с удачным прохождением всех этапов, пожелали безопасного учебного года и вручили памятные подарки и сувениры.

Напомним, что партпроект "Безопасные дороги", реализуемый при поддержке "Единой России", уделяет особое внимание безопасности детей и такие интерактивные мероприятия — важная часть системной работы по профилактике детского травматизма и воспитанию ответственного поведения на дорогах.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5