Вячеслав Федорищев встретился с активистами "Молодой Гвардии" Кинель-Черкасского района

В Кинель-Черкассах губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии "Единая Россия" Вячеслав Федорищев встретился с активистами "Молодой Гвардии Единой России".

О волонтерской деятельности активистов МГЕР на территории глава региона сообщила руководитель местного штаба "Молодой Гвардии" Екатерина Усольцева. Она руководит штабом около года.

"Здесь собрались самые активные ребята. Это такие, которые везде принимают активное участие, везде помогают. За этот год мне удалось привлечь своих учеников к волонтерской деятельности. И также коллеги присоединились ко мне. Мы рады тому, что много детей к этому стремятся — помогать другим, мы показываем на своем примере. Также мы помогаем семьям участников СВО", — рассказала Екатерина.

Она поделилась с главой региона и мечтой односельчан: "У наших ребят есть мечта, у всех волейбольных болельщиков и игроков: иметь свою площадку".

Екатерина Усольцева обратилась к губернатору с просьбой — организовать у ФОКа площадку для игры в пляжный волейбол.

"Пляжный волейбол у нас пользуется особой популярностью, поэтому давайте так договоримся: с меня — площадка, а с вас в следующем году — победа на нашем региональном чемпионате", — ответил Вячеслав Федорищев.

Помимо этого, губернатору рассказали о патриотических проектах, которые реализует местный штаб "Молодой Гвардии Единой России". Ребята рассказали, как они строят блиндаж вместе с учащимися образовательных учреждений района. Многие из активистов МГЕР — педагоги, поэтому стараются воспитывать в подрастающем поколении дух патриотизма и прививать им правильные ценности.

Благодарственными письмами были отмечены волонтеры гуманитарной миссии "Единой России" — студентки Кинель-Черкасского медицинского колледжа Елизавета Стерляхина, Виктория Волкова и Баяшева Екатерина, которые работали в Луганском полевом госпитале. Девушки из Кинель-Черкасс ассистировали на операциях, делали перевязки нашим военнослужащим, помогали медикам.