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Партии Власть и политика

Депутаты городской думы проверил готовность самарских школ к новому учебному году

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комитет по образованию, социальным вопросам, здравоохранению, культуре, молодежной политике и спорту городской думы вместе с представителями фракции "Единая Россия" провели выездное заседание, главной темой которого стал ход капитального ремонта в школах города накануне 1 сентября.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году — одна из ключевых задач, находящихся на особом контроле у депутатов. Выездные проверки позволяют оценить, насколько эффективно расходуются бюджетные средства и соблюдаются сроки выполнения работ.

В результате мониторинга выяснили, что капитальный ремонт спортивного зала, раздевалок, санузлов и кладовой в самарской школе№ 96 идет полным ходом.

"Все материалы закуплены, бригада работает в полном составе. Подрядчик уверен, что объект будет сдан в срок. Ситуация оценивается положительно", — заметили участники "партдесанта".

А вот в школе № 92 ремонт спортзала, коридоров и фасада здания вызывает опасения. Подрядчик отстает от графика, и объем оставшихся работ значительный. Своевременная сдача объекта под вопросом.  

"К сожалению, не все подрядчики ответственно подходят к своим обязательствам, особенно когда речь идет о детях. Мы держим на контроле все объекты, где ведутся ремонтные работы", — отметил   депутат Думы Марат Габдрахманов.

Председатель контрольного комитета Думы Денис Купцов напомнил, что процедура выбора подрядчиков регламентируется 44-м Федеральным Законом.

"Нужно изучить опыт наших коллег из других регионов и посмотреть, что можно сделать для повышения эффективности отбора организаций, проводящих ремонтные работы в социальных учреждениях. Возможно это потребует иной законодательной инициативы", — подчеркнул он.

Председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев уверен: "Ремонт в школах должен быть завершен качественно и в срок. Подрядчикам, которые не уверены в своих силах, не стоит браться за социальные объекты. Мы будем строго контролировать процесс и оперативно решать возникающие проблемы".  

В самарском регионе 1 сентября  первоклассниками станут 34 252 ребенка. Только в Самаре в школу пойдут впервые белее 12 тыс. детей. Задержки с ремонтом могут нарушить учебный процесс, поэтому соблюдение сроков подрядчиками — вопрос первостепенной важности. Депутаты фракции "Единая Россия" городской думы намерены продолжать мониторинг, чтобы все школы областной столицы открыли двери вовремя и в надлежащем состоянии.

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