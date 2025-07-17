Партпроект "Моя карьера с Единой Россией" в этом году помог трудоустроить более 2,3 тыс. участников СВО

Промежуточные итоги партпроекта "Моя карьера с Единой Россией" подвел его координатор, замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев на совещании с представителями Минтруда, Соцфонда, ПАО "Россети", МГЕР и регионами.

Он отметил, что всего за первое полугодие партия провела в регионах 21 тысячу мероприятий, включая ярмарки вакансий, профориентационные встречи и консультации в общественных приемных.

Особое внимание уделили помощи участникам СВО и их семьям — 2395 военнослужащих получили новые рабочие места, сообщил Андрей Исаев.

"Ключевые показатели выполнены с превышением плановых значений. Это показывает серьезную востребованность нашего проекта. Мы не только помогаем людям, но и укрепляем социальные связи, вовлекая граждан в партийную работу", — подчеркнул парламентарий.

В свою очередь, замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин рассказал, что особое внимание уделяется программам профессионального обучения и содействия в трудоустройстве участников СВО. По его словам, в центры занятости за первое полугодие обратились 6 тысяч бойцов.

"Сегодня перед нами стоит важная задача — не просто помочь с трудоустройством, но и обеспечить военнослужащих востребованными профессиями. Уже доступно 4,7 тысячи образовательных программ. Обучение осуществляется по 360 востребованным профессиям, включая IT-специальности и управление беспилотными аппаратами", — пояснил он.

Особое внимание уделяется психологической поддержке ветеранов СВО и их социальной адаптации.

"Мы подготовили 900 специалистов центров занятости, которые прошли обучение работе с ветеранами. Это позволяет оказывать более адресную и эффективную помощь", — добавил Дмитрий Платыгин.

Кроме того, в прошлом месяце прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства со специальными локациями для участников СВО. Всего предложения о работе получили 87 тысяч соискателей, сообщил замминистра труда.

Член Генсовета партии, депутат Госдумы Екатерина Стенякина акцентировала, что в рамках партпроекта участники СВО смогут получить возможность трудоустройства на базе реабилитационных центров по всей стране. В 2025 году помощь получат 17 тысяч военнослужащих.

В этом году к реализации партпроекта "Моя карьера с Единой Россией" присоединяются новые партнеры: Социальный фонд России и ПАО "Россети". Их участие позволит усилить поддержку трудящихся и пенсионеров, а также расширить возможности трудоустройства.

В частности, при поддержке Социального фонда в реабилитационных центрах появятся кабинеты протезирования, пункты консультаций по трудоустройству и возможности взаимодействия с работодателями.

Активное сотрудничество партпроект ведет с "Молодой Гвардией Единой России" и ее образовательной программой "ПолитЗавод", направленной на формирование кадрового резерва для политической системы страны. Проект уже собрал более 15 тысяч заявок от активной молодежи со всех регионов России, сообщил зампредседателя МГЕР Александр Лебедев.

Программа сочетает онлайн-обучение на платформе Высшей партийной школы с очными сессиями и практикой. Особое внимание уделяется регионам — стажировки организованы в законодательных собраниях и администрациях субъектов РФ при наставничестве опытных политиков.

Самарская область входит в ТОП-20 субъектов РФ с наибольшим количеством трудоустроенных граждан и занимает второе место среди всех регионов России, По итогам первого полугодия на территории Самарской области проведено более 300 мероприятий в рамках федерального партийного проекта, участниками которых стали более 30 тысяч человек.

Координатор партийного проекта "Моя карьера с Единой Россией" в регионе, министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова поделилась успешными практиками с коллегами из других регионов.

"На рынке труда Самарской области ситуация складывается, наверное, так же, как и в среднем по другим субъектам: существует значительная кадровая потребность на предприятиях, которая варьируется от 45 до 50 тысяч работников. Два наших основных направления работы — содействие занятости возвратившимся ветеранам специальной военной операции и профориентация школьников. Уделяем внимание и появлению рисков нетрудоустройства у студентов ссузов и вузов. В текущем году организовано и проведено 64 специализированных ярмарок вакансий, в которых приняли участие более 2,5 тысяч школьников и почти 200 работодателей. Также, в целях формирования осознанного подхода к выбору будущей профессии для школьников проводятся профтуры и профориентационные игры, направленные на выстраивание карьерной траектории. Только в 2025 году в акции приняли участие 1117 старшеклассников", — рассказала Ольга Фурсова.

Напомним, что проект "Моя карьера с Единой Россией" — часть большого направления народной программы партии, посвященного трудоустройству. В рамках проекта проходят ярмарки вакансий, профориентационные туры, карьерные мастерские, курсы повышение квалификации, экскурсии для молодежи по предприятиям самых разных отраслей.