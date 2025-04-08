Владимир Якушев: "Мы — единая страна и умеем четко, жестко, эффективно и понятно отвечать на вызовы, которые перед нами стоят"

Секретарь Генсовета "Единой России" рассказал о народной программе, контроле за работой УК, поддержке участников СВО и мероприятиях к 80-летию Победы.

Во время большого интервью Якушев затронул ключевые вопросы, касающиеся будущего регионов и перспектив социально-экономического развития страны.

Рассказывая о реализации народной программы, Якушев напомнил, что партии в завершение политического цикла, рассчитанного на пять лет работы действующего созыва Госдумы, предстоит отчитаться о выполненных обязательствах.

"Я всегда коллегам говорю отчитаться по-честному. Не рассказать о том, что мы выполнили все ваши обещания. Это сразу вызовет недоумение и недоверие. Мы честно должны сказать, что нам удалось и что не удалось. А после отчета подготовить новую программу. Условно называем ее народная программа 2.0. Посоветовались с людьми, собрали все в документ и с ним пошли на выборы", — сказал секретарь Генсовета.

Он заявил, что партия планирует законодательно закрепить стандарты работы управляющих компаний и утвердить необходимые требования к ним. Механизм выдачи и отзыва лицензий уже прорабатывается.

"С точки зрения лицензирования нам нужно усилить требования к управляющим компаниям, чтобы они имели определенное материально-техническое обеспечение, и чтобы законодательно были усилены требования к кадрам", — подчеркнул Владимир Якушев.

По его словам, в "Год муниципального депутата" партия усиливает прямой диалог с гражданами благодаря приемам, цифровым платформам и выездным сессиям, за которые ответственны первичные отделения "Единой России" и муниципальные депутаты.

Якушев отметил, что отдельное внимание "Единая Россия" уделяет поддержке бойцов СВО, предоставляя им возможность участвовать в предварительном голосовании и выдвигать свои кандидатуры на выборы. Владимир Якушев подчеркнул, что помощь участникам специальной военной операции и их семьям — миссия, требующая глубокого понимания ситуации. Однако эффективная работа в этом направлении возможна только при личной вовлеченности.

"Если ты не пропустил это через себя, если ты не видишь и не понимаешь, ты не можешь вести этот диалог профессионально. Это всегда был мой подход", — заметил он.

Упомянул секретарь Генсовета и о помощи жителям новых регионов и приграничных областей. Свыше 140 тысяч тонн гуманитарной помощи было отправлено партией с начала СВО.

"Это огромная цифра. Все 89 региональных отделений принимают в этом самое активное участие. И очень показательно, что, когда в Курске произошли трагические события, одна из первых фур с гуманитарной поддержкой прибыла из Донецкой Народной Республики", — отметил Владимир Якушев.

Секретарь Генсовета рассказал также о плане основных мероприятий к 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Запланированы мемориальные акции, поддержка ветеранов и уроки памяти в школах на федеральном и региональном уровнях.

"Главнейшая задача, которую мы ставим перед собой на протяжении всего года, — вовлечение во все эти мероприятия молодежи. Мы должны, проводя их, главнейший акцент сделать на воспитание патриотизма", — заявил он.

В заключение Владимир Якушев поделился, каким он видит образ будущего: "Мы должны двигаться только вперед. Доказать всему миру, что сегодня разговаривать с нами с позиции силы — непродуктивно и неэффективно. Мы — единая страна, единый народ и умеем четко, жестко, эффективно, и, самое главное, понятно отвечать на все те вызовы, которые перед нами стоят".