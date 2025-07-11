Члены "Единой России" проверили качество ремонта дорог на "гостевых" маршрутах Самары

В областной столице в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" ведутся работы по ремонту дорог входящих в туристические маршруты города.

В 2025 г. в нормативное состояние приведут четыре региональные дороги общей протяженностью 30 км: Волжское шоссе (от Красноглинского шоссе до ул. Демократической), Красноглинское шоссе (от моста через реку Сок до Волжского шоссе), Московское шоссе (от пр. Кирова до выезда из города), Демократическая (от Волжского шоссе до ул. Ташкентской).

Эти участки являются одними из самых интенсивных в Самаре, среднесуточная интенсивность движения на которых составляет от 39 до 95 тыс. автомобилей. В рамках ремонта запланирована замена слоев износа дорожного полотна с применением одного из самых прочных дорожных материалов — щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем. Также будет проведена замена бортового камня и люков дождеприемных колодцев, нанесена разметка.

На Московском шоссе в настоящее время практически завершены работы по устройству асфальта на основном ходе дороги и подрядная организация приступила к фрезерованию дублеров.

Основные работы по устройству дорожного покрытия завершены и на ул. Демократической. Сейчас дорожники приступили к ремонту одного из самых сложных участков дороги — на пересечении с ул. Арена-2018, где и-за грунтовых вод последние несколько лет наблюдалась просадка грунта. Здесь необходимо выполнить комплекс работ по усилению дорожной одежды и защите основания.

На Красноглинском и Волжском шоссе ведется устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Качество проводимых дорожных работ оценил координатор партийного проекта "Безопасные дороги" в Самарской области Алексей Степанов.

"Контроль качества используемых материалов и смеси ведется на всех этапах работ. Проверяется толщина, содержание воздушных пустот, водонасыщение и другие параметры. Пробы смеси берутся на каждые 3 тыс. кв. м", — отметил на участке ремонта представитель подрядной организации на Волжском шоссе Сергей Ефремов.

"Хорошие дороги нужны всем — и гостям, и, в первую очередь, жителям нашего региона. Ремонт на таких серьезных магистралях города идет основательно. Я уверен, что скоро гости нашего года будут приятно удивлены качеством наших дорог и комфортом передвижения", — подчеркнул по итогам осмотра координатора партпроекта "Единой России"Алексей Степанов.

По итогам обработки предложений жителей региона в народную программу "Единой России" наиболее важными для самарцев направлениями работы были названы качество автомагистралей при ремонте и строительстве дорог, а также наличие и обновление дорожно-транспортной инфраструктуры.