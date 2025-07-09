В День семьи, любви и верности в "Единой России" обсудили тренд на многодетность

Во вторник, 8 июля,в День семьи, любви и верности приемные и многодетные семьи, семьи участников СВО, партийцы и общественники встретились, чтобы выяснить: иметь много детей — осознанный выбор или дань моде?
В Самарской области 2025 год, а также все грядущее десятилетие посвятили многодетным семьям. У региона богатый, во многом уникальный, опыт в сфере семейной политики: "За последние 15 лет количество многодетных семей у нас увеличилось почти в 4 раза. В 2025 году их уже больше 42 тысяч. Мы не должны на этом останавливаться", — отметил секретарь Самарского реготделения партии "Единая Россия", глава региона Вячеслав Федорищев.
Эта мысль не раз прозвучала на круглом столе "Многодетные семьи как тренд современной России", который в Самаре провела сенатор РФ, координатор федерального партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области Марина Сидухина, заместитель секретаря Самарского реготделения партии "Единая Россия" по проектной деятельности и АПР.
В этом зале собрались люди, для которых семья — это все, подчеркнула Марина Сидухина: "У нас в общественный совет партпроекта невозможно попасть, если ты не любишь семью, если не делаешь все для того, чтобы семьи Самарского региона были счастливы. Я вас всех благодарю от лица всей нашей команды, что вы в этот праздничный день сегодня здесь с нами".
Председатель общественного совета партпроекта "Крепкая семья" в Самарской области, спикер думы Новокуйбышевска Сергей Лукин поздравил всех присутствующих с Днем семьи, любви и верности и выразил надежду, что проект "Крепкая семья" долгие годы будет направлен на поддержку российских семей, в том числе, и многодетных. Особо он отметил те социально ориентированные общественные организации, которые работают непосредственно с социально незащищенными семьями, направлены на работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья.
"Многодетные семьи становятся трендом современной России. Как показывает практика, именно многодетные принимают самое активное участие в жизни города, в поддержке многодетных семей и в общественной жизни каждой территории", — подчеркнул Лукин.
В дискуссии приняли участие члены общественного совета партпроекта, представители профильных министерств, общественных организаций и благотворительных фондов, связанных с многодетными, и сами семьи — приемные, многодетные, семьи защитников Отечества.
"В 2024 году в регионе проживало 38,6 тысячи многодетных семей, сегодня их количество — более 42 тысяч. Кроме того, количество и качество мер соцподдержки увеличилось: теперь их 45", — отметили врио министра социальной и демографической политики Оксана Щербицкая.
Пока нет системной поддержки от вуза, общества, государства, не будет и роста демографии, особенно среди молодежи и студентов, уверены участники круглого стола.
Обсудили, что сдерживает развитие тренда на многодетность и что необходимо для того, чтобы молодые люди стремились не только пополнить ряды многодетных, но и вступить в законный брак.
Проректор по учебно-методической работе и качеству образования, доцент Самарского государственного социально-педагогического университета Наталья Кислова поделилась опытом учебного заведения по поддержке студенческих семей и популяризации традиционных семейных ценностей: многодетности, преемственности поколений. Студенческая семья Юлии и Александра рассказала о том, с чем сталкиваются молодожены и что хотелось бы изменить.
Участники круглого стола подискутировали о том, почему в молодежной среде так популярен гражданский брак, как в вузе можно бороться со студенческими разводами и почему надо рожать первого ребенка молодым парам как можно раньше, чтобы стать многодетными.
Многодетная мама и мать участника СВО, директор Самарского областного Центра специального образования Ирина Архангельская рассказала о действующей в регионе на стыке работы трех министерств системе оказания ранней помощи.
Многодетный папа Дмитрий Квашин, директор Благотворительного фонда им. дважды Героя Социалистического Труда Д. И. Козлова, недавно получил удостоверение многодетного отца и поделился опытом его использования. Дмитрий и его семья много путешествуют по России, поэтому он подготовил несколько предложений, которые сделают жизнь многодетных семей, отправившихся в путешествие вместе с детьми, проще, бюджетнее и ярче.
По итогам заседания Общественного Совета в течение 10 дней будут сформированы предложения от участников дискуссии, которые лягут в основу работы не только самого партпроекта, но и органов исполнительной власти, общественных организаций и даже Совета Федераций, напомнила сенатор от Самарской области и координатор партпроекта "Крепкая семья" в регионе Марина Сидухина.
Напомним, что Поддержка семей с детьми — одно из важнейших направлений народной программы Единой России. Эти инициативы развивают и курируют активисты партпроекта "Крепкая семья".
Отметим, что в этом году 63-ий регион начал реализацию нового национального проекта "Семья", направленного на улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости, многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!