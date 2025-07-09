В День семьи, любви и верности в "Единой России" обсудили тренд на многодетность

Во вторник, 8 июля,в День семьи, любви и верности приемные и многодетные семьи, семьи участников СВО, партийцы и общественники встретились, чтобы выяснить: иметь много детей — осознанный выбор или дань моде?

В Самарской области 2025 год, а также все грядущее десятилетие посвятили многодетным семьям. У региона богатый, во многом уникальный, опыт в сфере семейной политики: "За последние 15 лет количество многодетных семей у нас увеличилось почти в 4 раза. В 2025 году их уже больше 42 тысяч. Мы не должны на этом останавливаться", — отметил секретарь Самарского реготделения партии "Единая Россия", глава региона Вячеслав Федорищев.

Эта мысль не раз прозвучала на круглом столе "Многодетные семьи как тренд современной России", который в Самаре провела сенатор РФ, координатор федерального партийного проекта "Крепкая семья" в Самарской области Марина Сидухина, заместитель секретаря Самарского реготделения партии "Единая Россия" по проектной деятельности и АПР.

В этом зале собрались люди, для которых семья — это все, подчеркнула Марина Сидухина: "У нас в общественный совет партпроекта невозможно попасть, если ты не любишь семью, если не делаешь все для того, чтобы семьи Самарского региона были счастливы. Я вас всех благодарю от лица всей нашей команды, что вы в этот праздничный день сегодня здесь с нами".

Председатель общественного совета партпроекта "Крепкая семья" в Самарской области, спикер думы Новокуйбышевска Сергей Лукин поздравил всех присутствующих с Днем семьи, любви и верности и выразил надежду, что проект "Крепкая семья" долгие годы будет направлен на поддержку российских семей, в том числе, и многодетных. Особо он отметил те социально ориентированные общественные организации, которые работают непосредственно с социально незащищенными семьями, направлены на работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

"Многодетные семьи становятся трендом современной России. Как показывает практика, именно многодетные принимают самое активное участие в жизни города, в поддержке многодетных семей и в общественной жизни каждой территории", — подчеркнул Лукин.

В дискуссии приняли участие члены общественного совета партпроекта, представители профильных министерств, общественных организаций и благотворительных фондов, связанных с многодетными, и сами семьи — приемные, многодетные, семьи защитников Отечества.

"В 2024 году в регионе проживало 38,6 тысячи многодетных семей, сегодня их количество — более 42 тысяч. Кроме того, количество и качество мер соцподдержки увеличилось: теперь их 45", — отметили врио министра социальной и демографической политики Оксана Щербицкая.

Пока нет системной поддержки от вуза, общества, государства, не будет и роста демографии, особенно среди молодежи и студентов, уверены участники круглого стола.

Обсудили, что сдерживает развитие тренда на многодетность и что необходимо для того, чтобы молодые люди стремились не только пополнить ряды многодетных, но и вступить в законный брак.

Проректор по учебно-методической работе и качеству образования, доцент Самарского государственного социально-педагогического университета Наталья Кислова поделилась опытом учебного заведения по поддержке студенческих семей и популяризации традиционных семейных ценностей: многодетности, преемственности поколений. Студенческая семья Юлии и Александра рассказала о том, с чем сталкиваются молодожены и что хотелось бы изменить.

Участники круглого стола подискутировали о том, почему в молодежной среде так популярен гражданский брак, как в вузе можно бороться со студенческими разводами и почему надо рожать первого ребенка молодым парам как можно раньше, чтобы стать многодетными.

Многодетная мама и мать участника СВО, директор Самарского областного Центра специального образования Ирина Архангельская рассказала о действующей в регионе на стыке работы трех министерств системе оказания ранней помощи.

Многодетный папа Дмитрий Квашин, директор Благотворительного фонда им. дважды Героя Социалистического Труда Д. И. Козлова, недавно получил удостоверение многодетного отца и поделился опытом его использования. Дмитрий и его семья много путешествуют по России, поэтому он подготовил несколько предложений, которые сделают жизнь многодетных семей, отправившихся в путешествие вместе с детьми, проще, бюджетнее и ярче.

По итогам заседания Общественного Совета в течение 10 дней будут сформированы предложения от участников дискуссии, которые лягут в основу работы не только самого партпроекта, но и органов исполнительной власти, общественных организаций и даже Совета Федераций, напомнила сенатор от Самарской области и координатор партпроекта "Крепкая семья" в регионе Марина Сидухина.

Напомним, что Поддержка семей с детьми — одно из важнейших направлений народной программы Единой России. Эти инициативы развивают и курируют активисты партпроекта "Крепкая семья".

Отметим, что в этом году 63-ий регион начал реализацию нового национального проекта "Семья", направленного на улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости, многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей.