В Самарской области участники СВО становятся кандидатами на предварительном голосовании от партии "Единая Россия"

Процедура позволяет начать работать с избирателями за несколько месяцев до фактического начала кампании.

Стартовало традиционное предварительное голосование (ПГ) "Единой России". Жители изберут наиболее достойных кандидатов, которые станут участниками сентябрьских выборов. Проголосовать можно будет на платформе PG.ER.RU с 19 по 25 мая. 14 апреля начнется регистрация избирателей, а 24 апреля завершится выдвижение кандидатов.

"Предварительное голосование — наше уникальное преимущество. Оно обеспечивает прозрачность отбора кандидатов, чего до сих пор нет ни у одной другой партии. Позволяет начать работать с избирателями за несколько месяцев до фактического старта кампании. А самое главное — тех, кто представит "Единую Россию" на выборах осенью, определяют сами избиратели", — пояснил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

К участию в ПГ привлекаются наиболее востребованные кандидаты — сегодня это бойцы СВО и граждане, активно помогающие фронту. По итогам выборов прошлого года новыми депутатами стали более 300 военнослужащих. В 2025-м в Самарской области трое из семи человек, зарегистрировавшихся на предварительное голосование, выполняли задачи в зоне спецоперации.

Всего на основных выборах в сентябре в регионе будет распределено 2 995 мандатов в Самаре и 6 городских округах — Чапаевск, Кинель, Октябрьск, Отрадный, Жигулевск, Похвистнево. Проголосовать за кандидатов сможет каждый местный житель с верифицированным аккаунтом на портале "Госуслуги".

"Для нас, как для организаторов выборов, предварительное голосование — это возможность уже сейчас, не дожидаясь официального выдвижения кандидатов от партии, начать работу с избирателями: организовывать встречи, различные мероприятия и события, решать проблемы жителей, вести активную информационную и разъяснительную работу. Уникальность процедуры заключается в том, что избиратели помогают партии определиться с "кандидатами в кандидаты", выявить наиболее достойных", — сказал первый вице-губернатор, заместитель секретаря Самарского реготделения партии по идеологии Александр Фетисов.

В свою очередь, политолог, руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, член ОП РФ Дарья Кислицына отметила, что благодаря процедуре ПГ депутатские мандаты по итогам выборов 2025 года получат по-настоящему народные избранники, отвечающие на общественный запрос.

"Очень важно, что процедура предварительного голосования "Единой России" удобна в использовании и безопасна. В этом году она проходит уже в седьмой раз. Формат — электронный, а регистрация предполагает верификацию пользователя через "Госуслуги". Безопасность процедуры обеспечивает блокчейн. Все это делает инструмент представительной демократии комфортным для граждан. В партии хорошо понимают — чем удобнее и понятнее способ голосования, тем выше вовлеченность людей в его использование", — подчеркнула эксперт.