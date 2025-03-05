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Регполитсовет самарского отделения "Единой России" избрал заместителей секретаря реготделения

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 марта, в Самаре состоялось заседание президиума регионального политического совета Самарского реготделения "Единой России". На повестке дня - обсуждение ключевых вопросов, направленных на дальнейшее развитие партийной работы в регионе и укрепление организационной структуры.

Участники заседания под председательством секретаря реготделения партии, губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева рассмотрели и приняли к руководству Устав Всероссийской политической партии "Единая Россия" с изменениями и дополнениями, утвержденными на XXII Съезде партии 14 декабря 2024 года. Новая редакция партийного Устава доступна на сайте партии.

Одним из ключевых вопросов стала подготовка к юбилейным мероприятиям, приуроченных к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в том числе изменения в персональном составе Организационного комитета "Наша Победа" и формирование Штаба по организации и проведению автопробега "Самара - Москва".

Президиум обсудил вопросы, связанные с предварительным голосованием в регионе по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатами в депутаты представительных органов муниципальных образований Самарской области, в том числе думы городского округа Самара.

Кроме того, президиум утвердил финансовый план и штатное расписание Самарского регионального отделения на 2025 г., а также сметы местных отделений и кадровые изменения. Были рассмотрены кандидатуры на должности исполняющих полномочия секретарей местных отделений в Куйбышевском внутригородском районе и муниципальном районе Волжский.

Также были рассмотрены вопросы об избрании заместителей секретаря Самарского регионального отделения партии и закреплении ответственных от Самарского регионального отделения за местными отделениями партии.

Заместителем секретаря по идеологии стал первый вице-губернатор Александр Фетисов, заместителем секретаря реготделения партии по вопросам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей стал Герой России, член президиума регионального политсовета  Максим Девятов, заместителем секретаря по агитационно-пропагандистской работе и партийным проектам назначена сенатор РФ, координатор партпроекта "Крепкая семья" в регионе Марина Сидухина, еще одним заместителем секретаря реготделения партии стал руководитель регионального исполкома "Единой России" Максим Матыгин.

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Последние комментарии

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программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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