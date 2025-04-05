ЕР выполнила обязательства по народной программе более чем на 80%

Деятельность партии направлена в первую очередь на повышение уровня благосостояния россиян.

На сегодняшний день выполнено более 80% обязательств, утвержденных в положениях действующей народной программы "Единой России". Об этом сообщил председатель фракции Дмитрий Медведев во время подведения промежуточных итогов реализации ключевого партийного документа.

Он отметил, что первоочередной задачей ЕР является улучшение качества жизни граждан, включая незащищенные группы населения. Основные направления работы партии охватывают разнообразные вопросы социальной сферы. По этому направлению фракции, как рассказал Дмитрий Медведев, несмотря на сложности удалось добиться увеличения бюджета.

"Сюда входит дальнейшая индексация материнского капитала, пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, средства на систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Учтены и такие важные меры, как субсидия на погашение ипотеки многодетным семьям, поддержка льготной семейной ипотеки", — сказал он.

Кроме того, при содействии "Единой России" возобновлена ежегодная индексация пенсий работающим гражданам и практически в 1,5 раза увеличены средства на предоставление технических средств реабилитации людям с ОВЗ.

За шесть лет реализации народной программы партии добавилось почти 250 тысяч мест в детских садах, а также успешно реализована программа строительства школ. В регионах страны появилось около 1600 новых общеобразовательных учреждений, а в сельской местности построили и обновили 10 тысяч ФАПов и врачебных амбулаторий.

Одной из важных задач остается формирование комфортной городской среды. По итогам прошлого года количество благоустроенных общественных и дворовых территорий приблизилось к восьми тысячам. При этом в определении очередности их преобразования решающую роль играет мнение граждан: более 17 миллионов человек, в том числе жители новых регионов, приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства в 2024 году.

Партия помогает решать вопрос кадрового дефицита в сфере культуры в регионах. Так, благодаря программе "Земский работник культуры" специалист, который решит работать в сельской местности или малом городе, сможет получить единовременную выплату в миллион рублей. На Дальнем Востоке и в новых регионах России эта сумма удваивается.

Поддержка оказывается бойцам СВО и их семьям. В декабре 2024 года под это направление в основном партийном документе был выделен отдельный блок, куратором которого стал Герой России Владимир Сайбель.

Большинство поставленных партией задач реализуется в срок, однако некоторые вопросы, требующие доработки, остаются открытыми. Один из них поднял на заседании Программной комиссии ЕР секретарь Генсовета партии Владимир Якушев — он касается темпов модернизации почтовых отделений на селе. По поручению президента Владимира Путина с 2022 по 2025 годы правительству нужно было обновить 25 тысяч помещений "Почты России" в небольших населенных пунктах, но на данный момент отремонтировано всего 3250.

"На 2025 год на программу выделено 500 миллионов рублей. Это позволит отремонтировать лишь 105 отделений. При таком движении у нас сроки отодвигаются очень далеко", — сказал Владимир Якушев.

Дмитрий Медведев поручил Минфину проработать этот вопрос совместно с фракцией ЕР в Госдуме.