Дмитрий Медведев: Тема служения Отечеству станет главной в думской кампании "Единой России"

Необходимо показать, что партия продолжает поддерживать и заботиться о тех, кто защищает страну, подчеркнул председатель "Единой России". Помощь и поддержка участников специальной военной операции и их семей - одна из важнейших задач государства и партии, особо отметил Дмитрий Медведев на заседании Бюро Высшего совета, где обсудили предложения по поддержке бойцов.

"При активном участии партии впервые в истории страны создана полноценная инфраструктура, которая занимается заботой, поддержкой ветеранов, их семей, причем до завершения боевых действий. Делается все, чтобы наши защитники ощущали поддержку и искреннюю благодарность обществу в виде реальных дел", - сказал он.

Ключевое направление работы - законотворческое. С начала СВО принято более 140 инициатив, связанных с укреплением статуса и поддержкой бойцов и их семей.

"В числе последних одобренных думой инициатив партии - закон об отмене госпошлины по ряду судебных дел для участников спецоперации, а также закон о предоставлении отпуска до 35 дней членам семей раненых бойцов. Кроме того, дума рассматривает наш законопроект об ограничении 15 днями предельного срока выплаты единовременного пособия в случае гибели или ранения бойца", - сообщил Дмитрий Медведев.

"Также готовятся к внесению законопроекты, которые гарантируют бесплатный проезд участников СВО к месту проведения военно-врачебной комиссии и закрепляют социальные гарантии для детей участников СВО в год окончания ими школы", - уточнил председатель "Единой России".

Помимо этого, партия помогает ветеранам открыть собственное дело по программе "СВОй бизнес" или пройти переподготовку и получить новую работу по партпроектам "Моя карьера с Единой Россией" и "Цифровая Россия". Власти многих регионов по инициативе партии реализуют дополнительные программы поддержки. Эту работу председатель "Единой России" поручил продолжить, сконцентрировавшись на двух моментах.

"Во-первых, (нужно. - Прим. ред.) донастроить уже действующую систему поддержки. Надо проанализировать, как идет эта работа в разрезе конкретных федеральных ведомств. Будем использовать для этого партийную площадку. Во-вторых, важно, чтобы после возвращения ветеранов специальной военной операции к мирной жизни увольнение из армии проходило максимально комфортно. Речь идет о медицинской и психологической реабилитации как ветеранов, так и их родных, и о профессиональной реализации вчерашних военных в гражданской сфере", - пояснил он.

Дмитрий Медведев напомнил, что "Единая Россия" первой откликнулась на призыв главы государства о широком вовлечении участников спецоперации в политическую и общественную жизнь.

"По итогам предварительного голосования в преддверии Единого дня голосования в этом году победителями стали 827 участников спецоперации. Я уверен, все они достойно выступят в своих избирательных кампаниях. С частью из них и я, и здесь присутствующие мои товарищи встречались в рамках ряда программ, в том числе "Время героев". Это всегда очень полезное общение", - сказал он.

Председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов отметил, что работа с ветеранами спецоперации находится на особом контроле Бюро Высшего совета.

"В прошлом году мы подробно останавливались на вопросе реабилитации и абилитации ветеранов СВО. Были даны поручения Центральному исполнительному комитету по регулярному сбору информации о мощностях и потребностях в технических средствах реабилитации регионов нашей страны", - подчеркнул он в своем выступлении.

Представители министерств рассказали о работе с ветеранами и членами их семей, о предложениях комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул: цель "Единой России" - безоговорочная победа на выборах. А главной темой кампании станет тема служения Отечеству.

Он отметил, что в этом году партия в кампаниях разного уровня борется за голоса более чем 50 млн избирателей.

"Мы рассматриваем их как активизацию ресурсов "Единой России" перед выборами в Государственную думу. Наша цель - одержать безоговорочную победу. Поэтому партия должна войти в думскую кампанию, в избирательный цикл в наилучшей форме. Нужно устранить имеющиеся проблемы и масштабировать самые эффективные практики, которые используются в контексте подготовки к дню голосования", - заключил Дмитрий Медведев.

Секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев отметил, что в последние годы позиции партии укрепились, а уровень поддержки вырос.

"Позиции партии за прошедшие годы улучшились во многих регионах, ее поддержка выросла. В том числе это связано с общим курсом страны, консолидацией вокруг нашего президента. А также с тем, что "Единая Россия" реальными делами последовательно доказывает свою готовность помогать в самых сложных ситуациях. Это принцип, которому мы будем следовать и дальше", - подчеркнул он.