Подари надежду: в Самаре проходит акция "Лучший друг"

Организаторы акции — актив партпроекта "Защита животного мира" в Самарской области. Стать лучшим другом для тех, кто в этом нуждается, может каждый житель Самары и губернии. До 17 августа 2025 года в регионе проходит благотворительная акция "Лучший друг", приуроченная к Всемирному дню бездомных животных.

Шестой год подряд акцию поддерживают сторонники "Единой России", защитники животных, неравнодушные жители региона.

Открыт сбор по следующим позициям:

сухие корма и консервы для собак

ветеринарные препараты: средства от блох, клещей, антигельминтики

медикаменты: "Десмопрессин", "Де-Нол", "Визомитин", "Юнидокс", "Метронидазол", самофиксирующиеся бинты

амуниция: намордники, поводки, ошейники, шлейки

медицинские перчатки и впитывающие пеленки

Все собранные средства и ресурсы будут переданы в приюты для бездомных животных Самарской области.

Сбор помощи по акции "Лучший друг" проходит в местных отделениях партии "Единая Россия" и ТЦ "Аврора Молл".

1. Советский район — ул. Мориса Тореза, 101

2. Самарский район — ул. Некрасовская, 62, оф. 301

3. Ленинский район — ул. Садовая, 225

4. Промышленный район — ул. Краснодонская, 32

4. Октябрьский район — ул. Осипенко, 20.

5. Железнодорожный район — ул. Киевская, 14

7. Красноглинский район — ул. 8 марта, 10

8. Штаб общественной поддержки "Единой России" (Региональный исполком партии) — ул. Революционная, 107

9. ТЦ Аврора Молл — 3 этаж, (возле стойки информации).

Координатор партпроекта "Защита животного мира" в Самарской области Артем Ильин уверен: "Каждое животное заслуживает заботы и дома. Бездомные питомцы — это наша общая ответственность. Акция "Лучший друг" — это не просто сбор кормов и медикаментов, это шанс подарить им надежду. Вместе мы можем облегчить их жизнь в приютах и помочь им найти любящих хозяев. Участие каждого — это вклад в доброе дело, которое меняет судьбы животных. Давайте покажем, что Самара — город с большим сердцем!".