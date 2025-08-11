Подари надежду: в Самаре проходит акция "Лучший друг"

Организаторы акции — актив партпроекта "Защита животного мира" в Самарской области. Стать лучшим другом для тех, кто в этом нуждается, может каждый житель Самары и губернии. До 17 августа 2025 года в регионе проходит благотворительная акция "Лучший друг", приуроченная к Всемирному дню бездомных животных.
Шестой год подряд акцию поддерживают сторонники "Единой России", защитники животных, неравнодушные жители региона.
Открыт сбор по следующим позициям:
- сухие корма и консервы для собак
- ветеринарные препараты: средства от блох, клещей, антигельминтики
- медикаменты: "Десмопрессин", "Де-Нол", "Визомитин", "Юнидокс", "Метронидазол", самофиксирующиеся бинты
- амуниция: намордники, поводки, ошейники, шлейки
- медицинские перчатки и впитывающие пеленки
Все собранные средства и ресурсы будут переданы в приюты для бездомных животных Самарской области.
Сбор помощи по акции "Лучший друг" проходит в местных отделениях партии "Единая Россия" и ТЦ "Аврора Молл".
1. Советский район — ул. Мориса Тореза, 101
2. Самарский район — ул. Некрасовская, 62, оф. 301
3. Ленинский район — ул. Садовая, 225
4. Промышленный район — ул. Краснодонская, 32
4. Октябрьский район — ул. Осипенко, 20.
5. Железнодорожный район — ул. Киевская, 14
7. Красноглинский район — ул. 8 марта, 10
8. Штаб общественной поддержки "Единой России" (Региональный исполком партии) — ул. Революционная, 107
9. ТЦ Аврора Молл — 3 этаж, (возле стойки информации).
Координатор партпроекта "Защита животного мира" в Самарской области Артем Ильин уверен: "Каждое животное заслуживает заботы и дома. Бездомные питомцы — это наша общая ответственность. Акция "Лучший друг" — это не просто сбор кормов и медикаментов, это шанс подарить им надежду. Вместе мы можем облегчить их жизнь в приютах и помочь им найти любящих хозяев. Участие каждого — это вклад в доброе дело, которое меняет судьбы животных. Давайте покажем, что Самара — город с большим сердцем!".
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!