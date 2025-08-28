16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские предприятия могут стать лауреатами премии "Человек труда" Владимир Якушев: Народная программа "Единой России" - четкий план действий по развитию страны В Самаре наградили победителей регионального этапа и организаторов площадок "Диктанта Победы-2025" "Триколор объединяет!": масштабный патриотический флэшмоб прошел в Кошкинском и Приволжском районах области "Новые люди" предложили системное решение по регулированию проката электросамокатов

Партии Власть и политика

Самарская область готовится написать первый Всероссийский агродиктант

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 8 по 12 октября страна впервые напишет Всероссийский агродиктант. Эта просветительская акция, приуроченная ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, объединит более миллиона человек по всей стране.

Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии. Ожидается, что в акции примут участие более чем 4 тыс. самарцев.

Традиционные образовательные учреждения, такие как Самарский государственный аграрный университет и агроклассы в школах области, войдут в число участников акции. Предполагается, что писать диктант в 63-м регионе будут прямо на площадке одной из животноводческих молочных ферм в Безенчукском районе и даже в отделении  рыбоперерабатывающего комплекса.

Координатор партийного проекта "Российское село" в Самарской области, депутат регионального парламента Николай Сомов уверен: количество площадок - свидетельство огромного интереса самарцев к аграрной тематике.

"Мы сознательно делали акцент на разнообразие, от университетов и школ до ферм и предприятий. Это поможет привлечь к диктанту самую широкую аудиторию - и тех, кто связал жизнь с селом, и тех, кто просто хочет узнать больше о том, как устроена продовольственная безопасность России. Наша задача - не только проверить знания, но и показать перспективы и мощь отечественного АПК", - комментируют члены общественного совета партпроекта "Российское село" в Самарской области.

Студенты Самарского аграрного университета считают, что легко справятся с вопросами диктанта: "Для нас, будущих аграриев, этот диктант - не просто проверка знаний, а возможность заявить о своей причастности к самой важной для страны отрасли. Интересно увидеть вопросы не только по растениеводству и животноводству".

Как принять участие

Агродиктант пройдет в гибридном формате: офлайн на зарегистрированных площадках и онлайн на официальном портале. Участникам предстоит за 45 минут ответить на 30 вопросов, охватывающих все ключевые направления сельского хозяйства. Каждый участник получит электронный сертификат, а те, кто наберет высшие баллы, - дипломы.

Регистрация для участия откроется 1 сентября. Следить за новостями акции можно на сайте диктанта и в его официальных сообществах в социальных сетях.

Акция проводится федеральным партийным проектом "Единой России" "Российское село" совместно с Россельхозбанком при поддержке Минсельхоза России и ряда других ключевых ведомств. Ее цель - повысить интерес к аграрным профессиям, популяризировать знания об агропромышленном комплексе и подчеркнуть его роль в обеспечении продовольственной безопасности страны в соответствии с положениями Народной программы партии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31