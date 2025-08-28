Самарская область готовится написать первый Всероссийский агродиктант

С 8 по 12 октября страна впервые напишет Всероссийский агродиктант. Эта просветительская акция, приуроченная ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, объединит более миллиона человек по всей стране.

Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии. Ожидается, что в акции примут участие более чем 4 тыс. самарцев.

Традиционные образовательные учреждения, такие как Самарский государственный аграрный университет и агроклассы в школах области, войдут в число участников акции. Предполагается, что писать диктант в 63-м регионе будут прямо на площадке одной из животноводческих молочных ферм в Безенчукском районе и даже в отделении рыбоперерабатывающего комплекса.

Координатор партийного проекта "Российское село" в Самарской области, депутат регионального парламента Николай Сомов уверен: количество площадок - свидетельство огромного интереса самарцев к аграрной тематике.

"Мы сознательно делали акцент на разнообразие, от университетов и школ до ферм и предприятий. Это поможет привлечь к диктанту самую широкую аудиторию - и тех, кто связал жизнь с селом, и тех, кто просто хочет узнать больше о том, как устроена продовольственная безопасность России. Наша задача - не только проверить знания, но и показать перспективы и мощь отечественного АПК", - комментируют члены общественного совета партпроекта "Российское село" в Самарской области.

Студенты Самарского аграрного университета считают, что легко справятся с вопросами диктанта: "Для нас, будущих аграриев, этот диктант - не просто проверка знаний, а возможность заявить о своей причастности к самой важной для страны отрасли. Интересно увидеть вопросы не только по растениеводству и животноводству".

Как принять участие

Агродиктант пройдет в гибридном формате: офлайн на зарегистрированных площадках и онлайн на официальном портале. Участникам предстоит за 45 минут ответить на 30 вопросов, охватывающих все ключевые направления сельского хозяйства. Каждый участник получит электронный сертификат, а те, кто наберет высшие баллы, - дипломы.

Регистрация для участия откроется 1 сентября. Следить за новостями акции можно на сайте диктанта и в его официальных сообществах в социальных сетях.

Акция проводится федеральным партийным проектом "Единой России" "Российское село" совместно с Россельхозбанком при поддержке Минсельхоза России и ряда других ключевых ведомств. Ее цель - повысить интерес к аграрным профессиям, популяризировать знания об агропромышленном комплексе и подчеркнуть его роль в обеспечении продовольственной безопасности страны в соответствии с положениями Народной программы партии.