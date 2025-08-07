16+
Рождение новых лидеров: завершился региональный этап проекта "ПолитЗавод" в Самарской области

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 6 августа, в думе городского округа Самара состоялось торжественное завершение регионального этапа федерального проекта "ПолитЗавод". Мероприятие объединило финалистов, экспертов и почетных гостей, включая представителей власти и общественных организаций.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

В течение шести месяцев участники проекта "Политзавод" проходили интенсивное обучение по четырем направлениям: политический спикер, менеджер социальных проектов, политический технолог предвыборного штаба, политический SMM и дизайн. Из множества участников были отобраны 9 финалистов, которые представили свои проекты на заключительном мероприятии.

С приветственными словами выступили спикер городской думы Алексей Дегтев, депутат думы г. о. Самара Вячеслав Звягинцев, депутат Самарской губернской думы Вера Попова, руководитель регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России" Антон Родионов, куратор проекта "ПолитЗавод" в Самарской области.

Финалисты защитили свои проекты, среди которых "Вектор Лидерства. Лидеры Тольятти" Константина Яшина и Яны Ковыльской, "Патриотическое воспитание — ключ к успеху молодого поколения" волонтера Ксении Федорычевой и "Территория Z. Молодежь Куйбышевского района" активиста "Молодой гвардии" Павла Желандинова.

"Ребята представили свои авторские проекты по разным направлениям. С большим вниманием выслушали их, поделились опытом, подсказали и поддержали их начинания. Думаю, что их работа — это не карьерные политические амбиции, а настоящие реальные дела! Ребята активно занимаются патриотической, воспитательной и экологической работой, ведут работу по сбору гуманитарной помощи.Именно эта искренняя забота о городе и его будущем делает их настоящей опорой Самары. Приятно осознавать, что у нас такая замечательная молодежь, которая активно участвует во всем, инициативна в идеях и уже сегодня работает на благо нашего любимого города Самары и Самарской области! Дерзайте, верьте в себя и не бойтесь трудностей!", — обратился к победителям "Политзавода" председатель думы г. о. Самара Алексей Дегтев.

Депутат губернской Думы Вера Попова поддержала ребят и пожелала им дальнейших успехов: "Приятно видеть, что у нас есть такая активная и целеустремленная молодежь. Ребята уже сегодня имеют сформированную гражданскую позицию и участвуют в общественной жизни города ".

Все участники получили сертификаты об окончании проекта. Лучшие работы будут представлены на всероссийском форуме "Гвардейск" в Тверской области, где у авторов появится возможность получить грантовую поддержку.

"Ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки и креативный подход к решению поставленных задач. Всего девять финалистов отправятся в город Ржев со своими итоговыми проектами и поборются за главный денежный приз. "ПолитЗавод" доказал свою востребованность, а это значит, что проект будет жить и дальше", — отметил руководитель Регионального штаба Самарского реготделения Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" Антон Родионов.

"Сегодня мы стали свидетелями рождения новых лидеров. Ваши проекты — это шаг к изменению жизни вокруг нас", — отметила модератор мероприятия Дарья Пискеева.

Напомним, в марте этого года "Молодая Гвардия Единой России" запустила федеральный проект "ПолитЗавод". В проекте принимали участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Заявки на участие принимались на официальном сайте проекта политзавод2025.рф. Проект "ПолитЗавод" продолжит открывать двери для молодых инициативных людей, готовых менять будущее страны в следующих сезонах.

