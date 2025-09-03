16+
Партии Власть и политика

"Единая Россия" открыла регистрацию на первый всероссийский агродиктант партпроекта "Российское село"

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Фото: пресс-служба "Единой России"

Регистрация на первый всероссийский агродиктант партпроекта "Российское село" проходит на сайте агродиктант.рф.

Диктант напишут на более тысячи площадках по всей стране: в школах, вузах, реготделениях "Единой России" и Россельхозбанка, на предприятиях АПК и в культурных центрах. Среди необычных площадок — Ненецкий чум Центра арктического туризма, Мацестинская чайная фабрика, самая северная винодельня России и завод по воспроизводству стерляди и щуки в Самарской области.

"Диктант — это еще один шаг в просвещении жителей нашей страны в аграрной сфере, особенно подрастающего поколения. Сегодня сельское хозяйство приобретает особое значение как в экономике Российской Федерации, так и в геополитической повестке. Агродиктант раскроет многогранность, мощь и потенциал сельского хозяйства, в том числе и для выбора будущей профессии", — отметил координатор партпроекта "Российское село", председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Планируется, что в акции, которая состоится с 8 по 12 октября, примут участие более миллиона человек — это школьники, студенты, сотрудники предприятий, представители органов власти.

Им предстоит за 45 минут ответить на 30 вопросов по растениеводству, животноводству, рыбному хозяйству, цифровизации, экспорту продукции АПК. Затронут и темы органического земледелия, агротуризма, продовольственной безопасности. Вопросы подготовили более 40 специалистов отрасли. Для разных возрастов разработаны четыре уровня заданий.

Координатор партийного проекта "Российское село" в Самарской области, депутат регионального парламента Николай Сомов уверен, количество площадок — свидетельство огромного интереса самарцев к аграрной тематике. Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии. Ожидается, что в акции примут участие более 4000 самарцев.

Традиционные образовательные учреждения, такие как Самарский государственный аграрный университет и агроклассы в школах области, станут одними из участников акции. Предполагается, что писать диктант в 63-ем регионе будут прямо на площадке одной из животноводческих молочных ферм в Безенчукском районе и даже в отделении рыбоперерабатывающего комплекса.

Агродиктант поддержали Минсельхоз России и еще восемь федеральных ведомств, а также Россельхозбанк, Корпорация МСП, "Движение первых" и партнеры аграрной отрасли. Среди спонсоров проекта — ведущий экспортер российского зерна группа ОЗК и агропромышленный холдинг "ЭКО-культура".

Акцию приурочили ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

