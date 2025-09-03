"Единая Россия" открыла регистрацию на первый всероссийский агродиктант партпроекта "Российское село"

Регистрация на первый всероссийский агродиктант партпроекта "Российское село" проходит на сайте агродиктант.рф.

Диктант напишут на более тысячи площадках по всей стране: в школах, вузах, реготделениях "Единой России" и Россельхозбанка, на предприятиях АПК и в культурных центрах. Среди необычных площадок — Ненецкий чум Центра арктического туризма, Мацестинская чайная фабрика, самая северная винодельня России и завод по воспроизводству стерляди и щуки в Самарской области.

"Диктант — это еще один шаг в просвещении жителей нашей страны в аграрной сфере, особенно подрастающего поколения. Сегодня сельское хозяйство приобретает особое значение как в экономике Российской Федерации, так и в геополитической повестке. Агродиктант раскроет многогранность, мощь и потенциал сельского хозяйства, в том числе и для выбора будущей профессии", — отметил координатор партпроекта "Российское село", председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Планируется, что в акции, которая состоится с 8 по 12 октября, примут участие более миллиона человек — это школьники, студенты, сотрудники предприятий, представители органов власти.

Им предстоит за 45 минут ответить на 30 вопросов по растениеводству, животноводству, рыбному хозяйству, цифровизации, экспорту продукции АПК. Затронут и темы органического земледелия, агротуризма, продовольственной безопасности. Вопросы подготовили более 40 специалистов отрасли. Для разных возрастов разработаны четыре уровня заданий.

Координатор партийного проекта "Российское село" в Самарской области, депутат регионального парламента Николай Сомов уверен, количество площадок — свидетельство огромного интереса самарцев к аграрной тематике. Для проверки агрознаний в Самарской области уже зарегистрировано 126 офлайн-площадок в самых разных уголках губернии. Ожидается, что в акции примут участие более 4000 самарцев.

Традиционные образовательные учреждения, такие как Самарский государственный аграрный университет и агроклассы в школах области, станут одними из участников акции. Предполагается, что писать диктант в 63-ем регионе будут прямо на площадке одной из животноводческих молочных ферм в Безенчукском районе и даже в отделении рыбоперерабатывающего комплекса.

Агродиктант поддержали Минсельхоз России и еще восемь федеральных ведомств, а также Россельхозбанк, Корпорация МСП, "Движение первых" и партнеры аграрной отрасли. Среди спонсоров проекта — ведущий экспортер российского зерна группа ОЗК и агропромышленный холдинг "ЭКО-культура".

Акцию приурочили ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.