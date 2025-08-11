"Самара выбирает спорт": в День физкультурника на самарской набережной прошел спортивный фестиваль "Выбор сильных"

Мероприятие организовано Самарской областной федерацией борьбы и активом федерального проекта партии "Единая Россия" "Выбор сильных".

Победители есть, проигравших — нет. Фестиваль единоборств "Выбор сильных" объединил на одном борцовском ковре разные стили и направления. На самарской набережной собрались маститые и юные спортсмены, тренеры и искренние любители борьбы. В программе турнира: греко-римская, вольная борьба, грэпплинг, панкратион, дзюдо и самбо.

Начинающие борцы и признанные мастера продемонстрировали искусство поединка.

Победителей фестиваля наградили Аюб Гуданатов — заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион мира по грэпплингу; участник СВО Рамис Терегулов — заслуженный мастер спорта России, Чемпион России, Европы и мира по панкратиону, призер чемпионата Европы по самбо, дважды кавалер "Ордена мужества и президент Федерации спортивной борьбы, координатор партпроекта "Выбор сильных" Александр Живайкин.

"Мне приятно, что на площадке фестиваля "Выбор сильных" очень много сегодня находится и зрителей, и ребят, и участников фестиваля. Я нисколько не сомневаюсь, что это сильная, здоровая Россия. За ней будущее. И на следующий год, конечно же, нам удастся еще краше, еще массивнее провести этот спортивный праздник для всех жителей нашей области, для всех жителей нашей страны", — поделился Живайкин.

На площадке фестиваля наградили не только участников поединков. Дипломами и благодарственными письмами партпроекта "Единой России" наградили тренеров -ветеранов и участников СВО: Александра Шаркова, Рамиса Терегулова, Рината Калимуллина и других. Все они — представители разных видов единоборств, но их объединяет одно — они доказали свою любовь к Родине и в тылу, и на передовой.

Дважды кавалер ордена Мужества, вице-президент Самарской областной федерации спортивной борьбы, заслуженный мастер спорта России, чемпион России, Европы и мира по панкратиону Рамис Терегулов обратился к юным спортсменам-участникам поединков: "Я прошел большой спортивный путь. Было много побед, но и были поражения, были травмы несовместимые со спортом. В 2009 году мне сказали, что я не смогу больше выступать. Но если есть цель, то нет преград. И, вы знаете, вы должны понимать, я говорю сейчас спортсменам, вы должны понимать, за что вы боретесь. Есть у нас страна — Россия, вы должны за нее бороться, драться, воевать и любить".

С приветственным словом к участникам и тренерам обратилась председатель общественного совета партпроекта "Детский спорт", министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

"Огромное количество людей, которые защищали нас с оружием в руках, вернулись в мирное время и теперь продолжают работать тренерами и готовить ребят. Поэтому я хочу сказать большое спасибо координатору партпроекта "Выбор сильных" Александру Живайкину и федерации спортивной борьбы за этот праздник спорта. и родителям, которые привели своих детей в спорт. Будьте здоровы, счастливы, спортивны, занимайтесь спортом, особенно единоборствами".

Организаторы фестиваля — актив партпроекта "Выбор сильных" в Самарской области и Самарская областная Федерация спортивной борьбы при поддержке реготделения "Единой России".