Партии Власть и политика

"Единая Россия" предложит в председатели гордумы Самары Сергея Рязанова

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Единая Россия" определила кандидатов на пост председателя городской думы Самары и руководителя фракции. В спикеры партия, у которой в гордуме 30 из 37 мест, предложит Сергея Рязанова, а в руководители депутатского объединения выдвинут Евгений Абрамкин.

Такие решения были приняты в четверг, 25 сентября, на расширенном заседании президиума регионального политсовета, которое провел заместитель секретаря Самарского регионального отделения "Единой России", первый вице-губернатор Александр Фетисов.

Эти решения теперь должен поддержать президиум Генсовета "Единой России".

Сергей Рязанов в последние годы был зампредом думы. Евгений Абрамкин является участником СВО.

Напомним, два последних созыва в гордуме Самары председательствовал Алексей Дегтев. 

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

