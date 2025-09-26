"Единая Россия" предложит в председатели гордумы Самары Сергея Рязанова

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Единая Россия" определила кандидатов на пост председателя городской думы Самары и руководителя фракции. В спикеры партия, у которой в гордуме 30 из 37 мест, предложит Сергея Рязанова, а в руководители депутатского объединения выдвинут Евгений Абрамкин.