"Единая Россия" предложит в председатели гордумы Самары Сергея Рязанова

"Единая Россия" определила кандидатов на пост председателя городской думы Самары и руководителя фракции. В спикеры партия, у которой в гордуме 30 из 37 мест, предложит Сергея Рязанова, а в руководители депутатского объединения выдвинут Евгений Абрамкин.
Такие решения были приняты в четверг, 25 сентября, на расширенном заседании президиума регионального политсовета, которое провел заместитель секретаря Самарского регионального отделения "Единой России", первый вице-губернатор Александр Фетисов.
Эти решения теперь должен поддержать президиум Генсовета "Единой России".
Сергей Рязанов в последние годы был зампредом думы. Евгений Абрамкин является участником СВО.
Напомним, два последних созыва в гордуме Самары председательствовал Алексей Дегтев.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!