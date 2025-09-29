В Москве завершил свою работу двухдневный образовательный интенсив "Школа дипломатии"

Уникальный проект, который открывает новые возможности для молодых управленцев и предпринимателей, реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодежи и проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия" в Самарской области.

50 молодых управленцев, начинающих политиков и бизнесменов, общественных деятелей из Самары, Москвы и других регионов России прошли обучение на площадке Московского государственного института международных отношений, который по праву называют кузницей дипломатических кадров страны.

Мощный заряд мотивации и четкий ориентир участники проекта получили от сенатора Российской Федерации, члена Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, координатора партпроекта "Крепкая семья" в Самарской области, заместителя секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Марины Сидухиной.

"Язык дипломатии помогает выстраивать конструктивный диалог, взаимоотношения. Наша Россия — это та держава, которая все решает на языке дипломатии. Поэтому я нашим участникам семинара желаю максимально получить те знания, которые точно пригодятся в их жизни. И помните, дипломатия — это первое, что нужно всегда применять в своей жизни", — напутствовала слушателей "Школы" сенатор.

"Школа дипломатии" — это не только мастер-классы от ведущих экспертов-международников и изучение основ современной дипломатии, но и погружение в уникальную среду одного из самых интернациональных вузов, где учатся студенты из 80 стран мира

"Мы уверены, что этот интенсив станет важным шагом в профессиональном развитии управленческих кадров, подарит им новые уникальные знания и откроет новые возможности для сотрудничества между регионом и экспертным сообществом МГИМО", — отметил один из организаторов проекта, генеральный директор АНО "Институт регионального и муниципального развития", член общественного совета партпроекта "Предпринимательство" в Самарской области Максим Кануев.

Участники изучали историю дипломатии, основы международного протокола и делового этикета, учились применять приемы известных политических деятелей в повседневной жизни, дискутировали о роли народной дипломатии в современном мире, были в восторге от новых знаний о вексиллологии (наука о флагах).

Второй день интенсивной программы был посвящен практическим аспектам работы дипломата, изучению особенностей протокола разных стран, разбору принципов эффективной работы в многонациональных командах и техникам ведения переговоров для нахождения взаимовыгодных компромиссов — ключевого навыка любого дипломата.

Своими впечатлениями об образовательной программе поделился депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству и информационным технологиям Роман Балтер.

"Быть дипломатом или быть дипломатичным человеком может каждый, — отметил он. — Молодые ребята учатся в вузах, подобных МГИМО, годами, чтобы стать элитой российской дипломатии. Но это не значит, что искусство переговоров недоступно другим. Такие программы, как "Школа дипломатии", позволяют и в более зрелом возрасте стать подкованным в этом плане".

Депутат подчеркнул, что дипломатичность — ключевая компетенция в современном мире, которая необходима абсолютно в любой отрасли: от промышленности и IT до социальной сферы.

Обучение в "Школе дипломатии" — это инвестиция в себя, которая поможет усилить личную эффективность и вывести профессиональные навыки на новый уровень, отметила участница образовательного интенсива Виктория.

Программа завершилась торжественным вручением сертификатов, подтверждающих получение новых знаний и компетенций в области международного сотрудничества.

