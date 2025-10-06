Партия "Новые люди" в Самаре провела акцию в поддержку приютов для животных

4 октября, во Всемирный день защиты животных партия "Новые люди" вместе с фондом "Экосфера" провела благотворительный фестиваль "Добрые люди", чтобы помочь приютам для животных. Мероприятия прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Твери, Томске, Костроме, Самаре и Курске.

Фестиваль объединил больше 10 тысяч хозяев, которые пришли вместе со своими питомцами. В Москве мероприятие открыл лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.

"В каждом городе мы разместили пункт сбора корма для животных. Везде прошли встречи с кинологами, мастер-классы и фотовыставки животных из приютов. Многих из них забрали домой прямо с фестиваля. Будем проводить такие акции регулярно, чтобы обитатели приютов скорее нашли новых хозяев", — рассказал Алексей Нечаев.

Ключевое событие фестиваля — презентация и старт продаж эксклюзивного мерча для животных. Приобрести его можно на сайте Добрыелюди.рф. Средства с продаж собачьих дождевиков, брендированных поводков и другой одежды для питомцев пойдут на помощь приютам животным в приютах.

Партия "Новые люди" оказывает системную поддержку приютам для животных по всей стране. Этим летом совместно с фондом "Экосфера" был организован "Единый день помощи приютам", который охватил 45 регионов России: волонтеры привезли в приюты 3 тонны корма и медикаментов, помогли в благоустройстве вольеров. Всего за время работы направления по помощи животным "Новые люди" передали приютам более 10 тонн корма.

Также среди инициатив партии "Новые люди" — открытие единого федерального номера для ветеринарной помощи и создание цифрового фотобанка потерянных животных для облегчения поиска их хозяев.

Фонд "Экосфера" реализует проект "Мы в ответе за них" при поддержке партии "Новые люди". Активисты проекта вместе с партией помогают приютам для бездомных животных по всей России. В 60 регионах установлены "коробки добра" для сбора помощи приютам: переданы более 10 тонн корма и лекарства для животных, проведено более 350 зоосубботников в приютах. Сотни питомцев нашли новых хозяев благодаря фотовыставкам и благотворительным акциям.