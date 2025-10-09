Всероссийский агродиктант в Самарской области прошел на одной из самых необычных площадок страны

Впервые проверить свои знания об агропромышленном комплексе России можно было в стенах самого современного молочного комплекса региона — животноводческой фермы "Радна" в селе Беловка.

Вместо привычных школьных парт участников диктанта встретили не только бланки вопросов, но и вид на высокотехнологичное производство. Перед началом испытания для гостей провели экскурсию по предприятию, показав, как работают автоматизированные системы кормления, доения и контроля здоровья животных.

"Проведение диктанта на таком производстве — это лучшая иллюстрация его главной цели: показать, что современное село — это не просто поля и фермы, а территория высоких технологий, инноваций и умного труда. Здесь, теория из вопросов диктанта оживает на глазах", — отметил один из организаторов площадки.

Ферма "Радна", принадлежащая агрохолдингу "Здоровая Ферма", является флагманом самарского АПК. Это не просто крупнейший в регионе комплекс на 2800 голов дойного стада, а полностью роботизированное предприятие. Ежедневно здесь производится более 60 тонн молока высшего сорта. Современные технологии позволяют добиваться рекордных надоев при максимальном комфорте для животных.

Участники диктанта признались, что такая обстановка добавила им азарта и помогла по-новому взглянуть на аграрные профессии.

"Отвечая на вопросы о животноводстве, можно было просто вспоминать теорию, а здесь, видя эти технологии вживую, по-настоящему понимаешь масштаб и потенциал нашей аграрной науки. Это невероятно мотивирует", — поделился впечатлениями студент Самарского государственного аграрного университета Иван Петров.

"Проведение всероссийского аграрного диктанта — важный шаг для популяризации аграрной отрасли нашей страны! Участие в диктанте — возможность проверить себя и узнать что-то новое об успехах и истории агропромышленного комплекса страны, отдать дань уважения труженикам села и многим поколениям, которые жили и работали на родной земле" — прокомментировал координатор партпроекта "Российское село" в Самарской области, председатель комитета по сельскому хозяйству Самарской губернской Думы Николай Сомов.

Проведение агродиктанта на ведущем предприятии региона стало ярким символом единства традиций, знаний и инноваций, которые определяют сегодня лицо самарского села.