16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В аэропорту Курумоч открылась новая парковка Верховный Суд отказал мэру в устранении застройщика с площадки у "Вива Лэнда" Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе готовят к открытию Стал известен второй претендент-концессионер на строительство магистрали Центральная Строительство тоннеля под ж/д переездом в Крутых Ключах отложили

Экономика и бизнес

Фонд "Навстречу переменам" и T2 определили победителей конкурса "Навстречу импакт-стартапам 2025"

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

T2, российский оператор мобильной связи, и фонд "Навстречу переменам" определили лидеров ежегодного конкурса социальных проектов в сфере детства. Стартапы, которые находят нестандартные решения для улучшения качества жизни российских детей и подростков, получат экспертную и информационную поддержку, а также гранты на сумму 6,4 млн рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Конкурс "Навстречу импакт‑стартапам" направлен на поддержку лидеров социальных проектов, которые предлагают эффективные решения для улучшения жизни детей и подростков. В этом году на участие было подано 297 заявок из 63 регионов. Конкурсанты боролись за возможность попасть в программу развития "Инкубатор", а также за грантовую поддержку в двух номинациях, учрежденных при поддержке T2:

  • "Лучший социальный стартап". Грант — 1 млн рублей.
  • "Лучший цифровой социальный стартап". В номинацию подавались проекты, где для решения заявленной проблемы используются интернет‑технологии. Т2 учредила номинацию в 2022 году в честь десятилетия конкурса и стратегического партнерства с фондом. Грант — 750 тысяч рублей.

Победителями конкурса стали 12 проектов. На финале они представили свои решения перед членами инвестиционного комитета. В него вошли эксперты российского импакт‑венчура, топ‑менеджеры компаний-партнеров фонда и подростки, финалисты детского трека фонда. Члены комиссии помогли более точно оценить потенциал социального воздействия проектов с точки зрения их благополучателей.

Грант в номинации "Лучший социальный стартап" выиграли:

  • Татьяна Чурзина и Александр Дубовик (Волжский, Волгоградская область, и Москва) — проект по созданию оборудования для неработающих рук "Джойстик мечта" — грант в размере 1 млн рублей;
  • Екатерина Омельченко (Орел) проект "Сможем вместе" — центр развития технологий ранней помощи и реабилитации — 1 млн рублей;
  • Татьяна Богачева (Старая Русса, Новгородская область) — нейрологопедический центр "Академия речи" — 965 тысяч рублей;
  • Татьяна Подушкина (деревня Малятино, Тульская область) — территория развития подростков из детских домов "Дом по душе" — 900 тысяч рублей;
  • Елена Байтукова (Ижевск) — проект по поддержке семей с детьми с ОВЗ "Движение детям" — 1 млн рублей.

В номинации "Лучший цифровой социальный стартап" финансовую помощь получили:

  • Ирина Машлакова (Москва) — веб-сервис для адаптации детей с РАС к медицинским процедурам "Иду к врачу" — 750 тысяч рублей;
  • Марина Шляпникова (Тюмень) — онлайн-школа и приложение по коррекции осанки ScolioWellness — 750 тысяч рублей.

Все финалисты конкурса получат доступ к "Инкубатору" — единственной долгосрочной программе профессионального развития социальных предпринимателей в России. Лидерам импакт‑проектов на протяжении 1-3 лет дают персональный план развития проектов, поддержку менторов, бизнес‑экспертов — все, что необходимо для обретения финансовой устойчивости и выхода стартапа на следующий уровень.

Юлиана Соколенко, руководитель направления корпоративной социальной ответственности T2:

"Финал конкурса всегда впечатляет и держит в напряжении всех, кто приходит защищать свои идеи, оценивать конкурсантов, болеть за близких и знакомиться с новыми импакт‑стартапами. За презентациями проектов 2025 года стоят 69 волонтеров Т2, которые помогли отобрать лучшие идеи из общего количества поданных заявок. Каждый год мы вдохновляемся идеями и настойчивостью тех, кто приходит в конкурс".

Игорь Тросников, заместитель генерального директора РБК:

"Социальные предприниматели — это люди, которые видят реальные проблемы на земле чаще лучше других и находят предпринимательские способы их решения. Многие социальные проекты рождаются из личного опыта: столкнувшись с трудностью, люди создают бизнес, который помогает не только им, но и обществу. Сейчас, когда времена непростые и ресурсов у государства и крупного бизнеса может не хватать, роль таких инициатив становится особенно важной. Мы восхищаемся социальными предпринимателями и уже думаем о проекте, который поможет рассказать о них широкой аудитории и привлечь внимание к этой теме".

Татьяна Бурмистрова, соучредитель, председатель совета фонда:

"Спасибо всем, кто был вместе с нами в этот самый главный день в жизни фонда в этом году. Сегодня мы вместе с вами даем старт проектам, которым предстоит пройти очень большой путь и сделать много полезного для маленьких, юных и молодых в нашей стране. Лидерам проектов предстоят великие дела! Они станут известными на всю страну, будут получать гранты больших фондов. Кто-то сможет создать устойчивый социальный бизнес. Мы искренне верим в это, и наша работа по поддержке социальных стартапов реализуется только благодаря вашей поддержке".

Подробнее с проектами финалистов конкурса можно ознакомиться на сайте фонда "Навстречу переменам".

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Yuriy Yuriy 24 октября 2025 15:24 "Маловато": застройщик — о средней стоимости жилья в Самаре

Спросите Хугаева:"как на Волгарь получена экологическая экспертиза проекта КРТ"(?)...

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Фото на сайте

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30