Депутат Александр Живайкин дал старт ежегодному конкурсу на именные стипендии для школьников Кинельского округа

КИНЕЛЬ. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Депутат Самарской губернской Думы Александр Живайкин объявил о начале традиционного конкурса на вручение именных стипендий для учащихся Кинельского избирательного округа. Эта инициатива, запущенная в 2021 году, стала важной частью поддержки талантливой молодежи региона.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Конкурс предоставляет школьникам возможность продемонстрировать свои успехи в учебе и активную общественную деятельность. Стипендии будут вручаться в двух номинациях: "За отличные успехи в учебе" и "За достижения в общественной сфере". Таким образом, отмечаются как академические достижения, так и активное участие в жизни школы и округа.

Александр Живайкин неоднократно подчеркивал, что видит огромный потенциал в подрастающем поколении. Он убежден, что поддержка одаренных детей является стратегическим вкладом в будущее Самарской области и всей России. По мнению депутата, сегодняшние школьники — это будущие инженеры, врачи, ученые, учителя и защитники Родины, и им необходимо предоставить все возможности для развития их способностей и уверенного движения к поставленным целям.

Подробные критерии отбора для участия в конкурсе доступны в положении, которое размещено на странице депутата в социальной сети ВКонтакте, а также в самих учебных заведениях округа. Александр Живайкин призывает школьников активно подавать заявки, выражая уверенность в высоких результатах, которых достигнут участники.

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

