Депутат Александр Живайкин дал старт ежегодному конкурсу на именные стипендии для школьников Кинельского округа

Депутат Самарской губернской Думы Александр Живайкин объявил о начале традиционного конкурса на вручение именных стипендий для учащихся Кинельского избирательного округа. Эта инициатива, запущенная в 2021 году, стала важной частью поддержки талантливой молодежи региона.
Конкурс предоставляет школьникам возможность продемонстрировать свои успехи в учебе и активную общественную деятельность. Стипендии будут вручаться в двух номинациях: "За отличные успехи в учебе" и "За достижения в общественной сфере". Таким образом, отмечаются как академические достижения, так и активное участие в жизни школы и округа.
Александр Живайкин неоднократно подчеркивал, что видит огромный потенциал в подрастающем поколении. Он убежден, что поддержка одаренных детей является стратегическим вкладом в будущее Самарской области и всей России. По мнению депутата, сегодняшние школьники — это будущие инженеры, врачи, ученые, учителя и защитники Родины, и им необходимо предоставить все возможности для развития их способностей и уверенного движения к поставленным целям.
Подробные критерии отбора для участия в конкурсе доступны в положении, которое размещено на странице депутата в социальной сети ВКонтакте, а также в самих учебных заведениях округа. Александр Живайкин призывает школьников активно подавать заявки, выражая уверенность в высоких результатах, которых достигнут участники.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!