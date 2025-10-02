Депутат Александр Живайкин дал старт ежегодному конкурсу на именные стипендии для школьников Кинельского округа

Депутат Самарской губернской Думы Александр Живайкин объявил о начале традиционного конкурса на вручение именных стипендий для учащихся Кинельского избирательного округа. Эта инициатива, запущенная в 2021 году, стала важной частью поддержки талантливой молодежи региона.

Конкурс предоставляет школьникам возможность продемонстрировать свои успехи в учебе и активную общественную деятельность. Стипендии будут вручаться в двух номинациях: "За отличные успехи в учебе" и "За достижения в общественной сфере". Таким образом, отмечаются как академические достижения, так и активное участие в жизни школы и округа.

Александр Живайкин неоднократно подчеркивал, что видит огромный потенциал в подрастающем поколении. Он убежден, что поддержка одаренных детей является стратегическим вкладом в будущее Самарской области и всей России. По мнению депутата, сегодняшние школьники — это будущие инженеры, врачи, ученые, учителя и защитники Родины, и им необходимо предоставить все возможности для развития их способностей и уверенного движения к поставленным целям.

Подробные критерии отбора для участия в конкурсе доступны в положении, которое размещено на странице депутата в социальной сети ВКонтакте, а также в самих учебных заведениях округа. Александр Живайкин призывает школьников активно подавать заявки, выражая уверенность в высоких результатах, которых достигнут участники.