16+
Образование Общество

В Самаре 26 сентября распределят свободные места в детсады

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Очередное распределение свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях на 2025-2026 учебный год пройдет в Самаре в пятницу, 26 сентября.

Для успешного проведения указанной процедуры родителям рекомендуется проверить данные, указанные в заявлении, на Портале образовательных услуг Самарской области (в разделе "Поиск заявлений"). В случае обнаружения неточностей и утративших силу сведений — обратиться в МФЦ для внесения необходимых изменений. Там же можно изменения списка предпочитаемых муниципальных образовательных организаций.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

  • наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места для ребенка в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
  • даты регистрации ребенка в электронном реестре;
  • возраста ребенка по состоянию на 01.09.2025;
  • направленности группы;
  • желаемой даты зачисления не позднее даты распределения.

О предоставлении места для ребенка в муниципальной образовательной организации родителям сообщат специалисты в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Кроме того, электронное заявление перейдёт из статуса "Очередник" ("Ожидание направления") в статус "Направлен" на Портале образовательных услуг Самарской области.

Обращаем внимание, что согласие на предоставленное место необходимо подтвердить письменно, обратившись в образовательную организацию в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения. В случае несогласия с предоставленным для ребенка местом необходимо обратиться в МФЦ и написать письменный отказ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия/несогласия с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет. В целях восстановления ребенка в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

