Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.

"Традиционно итоги приемной кампании в образовательные организации Самарской области из года в год показывают лучшие результаты", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Министр образования Самарской области Виктор Акопьян подробно доложил о результатах кампании. На 2025-2026 учебный год региональные контрольные цифры приема в учреждения среднего профессионального образования составили 19209 мест, полностью охватывающих все направления экономики. Значительная часть - 59% от общего числа - приходится на технические профили, включая машиностроение, строительство, транспорт, промышленность, металлургию, химические и информационные технологии, электро- и теплоэнергетику.

"Всего на сегодняшний день на бюджетные места принято 18675 студентов, что составляет более 97%. Пока набор не стопроцентный, но приемная кампания в колледжи и техникумы в установленном законом порядке продолжается до 1 декабря. Вакантными остаются 534 места", - сообщил министр.

Как отметил руководитель профильного ведомства, в сентябрьские сроки сдачи основного государственного экзамена 1112 школьников успешно пересдали экзамены и до конца сентября получат аттестаты, что откроет для них возможность продолжить обучение, в том числе поступив на оставшиеся места в системе СПО.

Особое внимание в ходе совещания было уделено мерам поддержки. Виктор Акопьян отметил, что в текущем году у участников специальной военной операции и их детей состоялось первоочередное зачисление в учреждения среднего профессионального образования при условии успешного прохождения вступительных испытаний (в случае их проведения) - 777 таких абитуриентов поступили на бюджетные места.

По поручению губернатора в регионе была введена дополнительная мера поддержки - льготный прием на получение второго профессионального образования для вернувшихся участников специальной военной операции. Самарская область стала вторым регионом в стране, реализующим данную инициативу.

"Когда наши герои возвращаются со специальной военной операции, возможно, что им нужно будет какое-то время, чтобы найти свою стезю в гражданской жизни. Поэтому дополнительное второе среднее профессиональное образование, бесплатное для наших защитников, - это правильный шаг", - отметил Вячеслав Федорищев.

В настоящий момент 30 человек уже воспользовались этой возможностью, выбрав востребованные специальности, среди которых сварщик, мастер по ремонту автомобилей, специалисты сельскохозяйственной отрасли.

В числе новых мер поддержки - осуществление в 2025 г. единовременной выплаты 25 тыс. руб. выпускникам школ, получившим по предмету 100 баллов на ЕГЭ, с выплатой за каждый высший результат.

По словам Виктора Акопьяна, в сфере высшего образования на места бюджетного финансирования зачислены 12116 человек по 50 укрупненным группам специальностей. 20% зачисленных - это иногородние и иностранные студенты, что свидетельствует о растущей привлекательности самарских вузов. На первый курс принято 1056 иностранных граждан, в основном из стран СНГ и Индии. Льготами при поступлении в вузы региона воспользовались 480 участников СВО, их дети.

Отдельное внимание министр образования акцентировал на развитии целевого обучения: в текущем году по целевому приему зачислены 1219 человек, что на треть превышает показатели прошлого года, при этом 75% из них ориентированы на сферу здравоохранения.

В ходе совещания министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов доложил об итогах приема в медицинские образовательные организации. Подготовка специалистов ведется в Самарском государственном медицинском университете и частном университете "Реавиз". Общий прием в медицинские вузы в 2025 г. составил 3996 человек. Целевой прием, обеспеченный средствами федерального и областного бюджетов, позволил направить на обучение порядка 800 выпускников из Самарской области. Подготовку среднего медицинского персонала осуществляют семь организаций СПО, в которые по результатам приемной кампании зачислены 3377 человек.

Вячеслав Федорищев поставил перед областным министерством образования ряд приоритетных задач. Так, поручено проработать введение дополнительных мер поддержки для первоклассников и талантливой молодежи, с приоритетом для абитуриентов, выбирающих самарские вузы.

Глава региона также подчеркнул необходимость дальнейшей трансформации контрольных цифр приема в соответствии с запросами экономики и наращивания количества бюджетных мест в высших учебных заведениях.