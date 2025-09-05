16+
Образование Общество

Самарская область вошла в топ-10 по количеству зарегистрированных литературных клубов в России

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках федерального проекта "Чтецкие программы", который реализуется по поручению президента России Российским обществом "Знание" совместно с Министерством просвещения РФ, по всей стране начинают открываться школьные литературные клубы. Первые из них уже зарегистрировались и в ближайшее время проведут мероприятия.

Самарская область вошла в топ-10 регионов в стране по количеству зарегистрированных литературных клубов, заняв шестое место. Заявки уже подали почти два десятка школ Самары, Отрадного, Тольятти, Жигулевска, Кинельского, Кинель-Черкасского, Волжского, Красноярского, Богатовского районов.

"Для нас важно, чтобы подрастающее поколение развивалось всесторонне. На уроках и в рамках дополнительного образования ребята постигают научно-техническое творчество, активно проявляют себя в спорте. Для культурного развития обучающихся в школах региона работают школьные театры, музеи.

Федеральный проект "Чтецкие программы" - еще одна возможность для детей узнать больше о родной культуре и художественной речи", - отметил министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Этот проект был инициирован после заседания Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, где глава государства предложил возродить практику чтецких программ. Как отметила председатель этого Совета Елена Ямпольская, "отрадно, что традиция чтецких программ для школьников начала возрождаться, причем живо, заинтересованно и неформально".

Инициатива, рассчитанная на предстоящий учебный год, поможет молодежи заново открыть для себя мир художественной литературы через живое чтение и дискуссии. Учащихся всех возрастов ждет насыщенная программа: классическая работа с текстом, интерактивные лекции, викторины, самостоятельное творчество и кинолекции. Встречи в клубах украсят выступления известных артистов, писателей и литературоведов, таких как Сергей Безруков, Дмитрий Харатьян, Захар Прилепин и Егор Бероев.

В августе Российское общество "Знание" совместно с Минпросвещения России открыло прием заявок на Всероссийский конкурс "Самая читающая школа России" и Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший школьный педагог-библиотекарь России". Конкурсы запущены по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Подача заявок осуществляется на сайтах проектов до 5 октября.

Регистрация на участие в проекте доступна по ссылке.

