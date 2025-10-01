16+
Образование Общество

Завершился II этап XV Национальной научно-технической конференции: определены 49 финалистов

МОСКВА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Москве подвели итоги второго этапа XV Национальной научно-технической конференции, организатором которой традиционно выступает Союз машиностроителей России. Эксперты отрасли выбрали 49 лучших проектов, которые продолжат борьбу за победу в финале.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В этом году для участия в конференции поступило 144 заявки. На полуфинальном этапе было рассмотрено 120 работ, из них 108 прошли защиту. Итогом отбора стало формирование списка из 49 финалистов.

По итогам защит эксперты отмечают рост качества представленных решений и высокий уровень подготовки участников в текущем цикле конференции. Оценку конкурсных материалов проводили представители ведущих машиностроительных предприятий, смежных отраслей и профильных вузов. Приоритетными критериями в работах стали инновационность, технологическая готовность и потенциал внедрения.

Всего за 15-летнюю историю Национальной научно-технической конференции на рассмотрение экспертных комиссий поступило 3 507 разработок. Многие из них уже успешно внедрены на предприятиях Союза машиностроителей России, подтверждая значимость Конференции как площадки, где рождаются решения для реальной промышленности.

Финальная защита проектов состоится в ноябре 2025 года в рамках Всероссийского форума "Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства" на площадке Московского авиационного института. Здесь будут определены победители и призёры конференции.

"Представление работ участниками Национальной научно-технической конференции — это серьёзное испытание для молодых инженеров и учёных. Они получают прямую оценку профессионального сообщества: эксперты дают рекомендации по доработке, а иногда и предложения по внедрению в производство. Уверен, что финал станет для каждого важным шагом в профессиональном становлении. Желаю всем  достойно защитить свои проекты и добиться заслуженного успеха", — отметил первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенёв.

Воронежское региональное отделение СоюзМаш России, куратором которого является Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева, активно поддерживает инициативы Союза по поддержке талантливых российских инженеров. Так, в рамках Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего" банк учредил специальную номинацию "Инженерный авангард". Ее присуждают за "верность призванию и стремление к совершенству". В 2025 году ее победителем стала начальник сектора научно-технического центра "Концерна "Созвездие" Екатерина Артемова, соавтор инновационного метода моноимпульсного пеленгования источников поляризованных радиосигналов.

